محافظ المنيا الجديد: مكتبي مفتوح للجميع.. والتركيز على الصحة والتعليم

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الجديد، إن مكتبه سيكون مفتوحا للجميع، وأنه سيستمع لجميع الآراء، والعمل على حل المشكلات، بالتعاون مع جهازه التنفيذي والتركيز علي الصحه والتعليم



ووصل القاضي إلى مبنى الديوان العام، مساء السبت، ليباشر مهامه عمله، بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، محافظا للإقليم خلفا للواء قاسم حسين.



وكان في استقباله، محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محسن وفقي المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء وزارات التعليم، التموين، الصحة، الشباب والرياضة، ومديري الإدارات بالديوان العام، وجميع رؤساء المراكز، وكان من بينهم شقيقه المهندس مدحت القاضي الذي يشغل منصب رئيس مركز سمالوط.