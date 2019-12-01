عبقرية هندسية للأطفال| رسم تمثال رمسيس بالحجم الطبيعي في المتحف المصري الكبير.. صور

شارك عدد من التلاميذ، السبت، في تجربة مثيرة بالمتحف المصري الكبير، حيث قاموا بتوصيل عدد كبير من النقاط على ورق أبيض ضخم، ليكتشفوا في النهاية أنهم شاركوا في رسم تمثال رمسيس الثاني بالحجم الطبيعي.



الفكرة نفذها المتحف ضمن برنامج جولة نظمها للتلاميذ، حيث تم تنظيم ورشة لرسم التمثال، وهو التصميم الذي وضعته وأعدته شيماء رفعت من فريق العمل بالمتحف، ورصدتها كاميرا موقع صدي البلد أثناء جولتنا في المتحف.



المثير أن الرسم جاء بنفس الحجم الطبيعي للتمثال والذي يصل ارتفاعه إلي 13م،حيث وزعوا أنفسهم بطول الورقة الضخمة، وقاموا بتوصيل النقاط ليظهر شكل التمثال في النهاية.



وحرص كل تلميذ علي وضع توقيعه علي الرسم كنوع من الذكري الجميلة، فيما قام منظمو الجولة بالتعاون مع العاملين في المشروع بفرد الرسمة الضخمة بواسطة ونش لأعلي، ليتضح أنها بالفعل بنفس حجم التمثال.



من جانبها قالت إيمان أبو الحسن رئيسة متحف الطفل بالمتحف المصري الكبير أن الهدف من التجربة توصيل فكرة الهندسة عند المصري القديم للأطفال،وكيف أنه كان يرسم خطوط طول وعرض ليرسم بطريقة صحيحة، مما أدي به لنحت هذا التمثال بطريقة رائعة ودقيقة.