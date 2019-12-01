لصحة المرأة| احترسي من 9 مخاطر للتلقيح الصناعي.. أبرزها السرطان

كشفت الدكتورة هند محمد سلمى استشارى النساء والتوليد 9 مخاطر للتلقيح الصناعي الذى تلجأ له بعض السيدات بعد الفشل فى الحصول على الإنجاب بالطرق الطبيعية.



مخاطر التلقيح الصناعي :



تعدد الولادات :

يزيد التلقيح الاصطناعي من خطر الولادة المتعددة إذا تم نقل أكثر من جنين واحد إلى الرحم، يحمل الحمل ذو الأجنة المتعددة مخاطر أعلى للولادة المبكرة ووزن الولادة أكبر مقارنة من الحمل بجنين واحد.



الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة :

تشير الأبحاث إلى أن التلقيح الاصطناعي يزيد بشكل طفيف من خطر أن يولد الطفل مبكرا أو مع انخفاض الوزن عند الولادة.



متلازمة فرط تنبيه المبيض :

استخدام عقاقير الخصوبة عن طريق الحقن، مثل هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG) ، للحث على الإباضة ، يمكن أن يسبب متلازمة تضخم المبيض ، والتي تصبح فيها المبايض منتفخة ومؤلمة.



تستمر الأعراض عادةً لمدة أسبوع وتشمل الألم البطني المعتدل والانتفاخ والغثيان والقيء والإسهال ، إذا أصبحتي حاملًا ، فقد تستمر الأعراض لعدة أسابيع ،نادرًا ما يكون من الممكن الإصابة بمتلازمة فرط المبيض التي يمكن أن تسبب أيضًا زيادة سريعة في الوزن وضيق في التنفس.



الإجهاض :

معدل الإجهاض لدى النساء اللائي يتصورن استخدام التلقيح الاصطناعي مع أجنة جديدة يشبه معدل النساء اللائي يتصورن بشكل طبيعي - حوالي 15 ٪ إلى 25 ٪ - ولكن هذا المعدل يزداد مع عمر الأم.



مضاعفات إجراءات استرجاع البيض :

قد يؤدي استخدام إبرة شفط لجمع البيض إلى حدوث نزيف أو إصابة أو تلف في الأمعاء أو المثانة أو الأوعية الدموية ، ترتبط المخاطر أيضًا بالتخدير والتخدير العام ، إذا تم استخدامه.



الحمل خارج الرحم :

حوالي 2٪ إلى 5٪ من النساء اللائي يستخدمن التلقيح الاصطناعي ستخضع لحمل خارج الرحم ،عندما تزرع البويضة المخصبة خارج الرحم ، وعادة في قناة فالوب. لا يمكن أن تبقى البويضة المخصبة خارج الرحم ، ولا توجد وسيلة لمواصلة الحمل.



عيوب خلقية :

عمر الأم هو عامل الخطر الرئيسي في تطور العيوب الخلقية ، بغض النظر عن كيفية تصور الطفل ،هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان الأطفال الذين يتم تصورهم باستخدام أطفال الأنابيب قد يكونون أكثر عرضة لخطر بعض العيوب الخلقية.



الأصابة بالسرطان :

على الرغم من أن بعض الدراسات المبكرة تشير إلى أنه قد يكون هناك رابط بين بعض الأدوية المستخدمة لتحفيز نمو البويضة وتطور نوع محدد من ورم المبيض ، إلا أن الدراسات الأحدث لا تدعم هذه النتائج ،لا يبدو أن هناك زيادة كبيرة في خطر الإصابة بسرطان الثدي أو بطانة الرحم أو عنق الرحم أو المبيض بعد التلقيح الاصطناعي .



ضغط عصبى :

يمكن أن يكون استخدام التلقيح الصناعي مستنزفًا ماليًا وجسديًا وعاطفيًا.