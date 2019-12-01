ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بهذه الطريقة إليسا تودع كندا.. شاهد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 04:43 ص
اليسا
اليسا
Advertisements
محمد بدران
شاركت المطربة إليسا صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور الانستجرام، في كندا، على هامش مشاركتها في حفل غنائي.

ونشرت اليسا صورة لها أثناء تواجدها بالفندق "وعلقت عليها قائلة: "وداعًا يا جميلة"، ولاقت الصورة اعجاب متابعيها.

كانت اللبنانية إليسا، وصلت مؤخرًا إلى كندا لإحياء سلسلة حفلات غنائية لها، ضمن جولة تجوب عددا من المدن الكندية.

وقدمت إليسا خلال الحفلات أغنيات ألبومها الجديد «إلى كل اللي بيحبوني» وأغاني من الزمن الجميل لـ وردة وفيروز.

وعلى صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع عام 2020.

من جهة أخرى، تستعد إليسا لإحياء حفلا غنائيا على مسرح مكتبة الإسكندرية يوم 12 من ديسمبر المقبل، وفي اليوم التالي تحيي حفلا بإحدى الجامعات الخاصة في مصر.
بهذه الطريقة إليسا تودع كندا.. شاهد
بهذه الطريقة إليسا تودع كندا.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان مميز.. إليسا تشعل حفلها في دبي بأغنية عيشالك..فيديو

إليسا تصل كندا استعدادا لجولتها الغنائية

صورة عائلية.. أول ظهور لـ نورما شقيقة إليسا في كندا

فولة واتقسمت نصين.. ابنة شقيقة إليسا تشعل السوشيال ميديا.. أصل وصورة

بعد الجدل حول ابنة شقيقة إليسا.. صور ومعلومات لا تعرفها عنها

موعد ومكان حفل إليسا المقبل في بداية العام الجديد

ترشيحاتنا

اجتماع الحسم.. الزمالك يفكر في كوبر ونبيه.. واللاعبون يتحدون الإدارة: عايزين ميتشو

العراق.. المتظاهرون يحرقون ضريح باقر الحكيم في النجف| فيديو

منظمة الصحة العالمية توضح حقيقة انتقال الإيدز عن طريق الغذاء

أحمد موسى يشكر الفريق أسامة ربيع على الاستجابة لأهالي سيناء.. فيديو

ما بتخلفش .. حبس عامل أشعل النار في زوجته بـ روض الفرج

حكم قراءة القرآن على ماء للرقية.. تعرف على آيات الشفاء من الحسد والسحر

AdvertisementS

هجوم نارى.. عفاف شعيب: حلا شيحة خلعت الحجاب ومعه الثياب |شاهد

بـ ماكياج صاخب.. أول ظهور لـ فيفي عبده بعد وفاة شقيقتها.. والجمهور يهاجمها

خالد الغندور يكذب أمير مرتضى بشأن رفض التعاقد مع فايلر

بعد حرق طالب أسيوط المعاق.. والدته: هربنا على القاهرة بعد تهديدات البلطجية | والمجنى عليه: عذبونى بالكبشة | فيديو وصور

للمرة الثالثة على التوالي هنا الزاهد بإطلالة بنطلون البوي فريند

شاهد.. كيف دعم الأهلي رينيه فايلر بعد الخسارة أمام النجم الساحلي في دوري الأبطال

أول قرار من السعودية بعد تولي رئاسة مجموعة العشرين

هاني حتحوت يكشف عن الجهاز الفني الجديد للزمالك حال رحيل ميتشو .. فيديو

عنده أوف على طول.. عمرو أديب يسخر من خسارة الزمالك بثلاثية أمام مازيمبي

الكورة مش كلام.. رد فعل خالد الغندور على حملة لاعبي الزمالك لبقاء ميتشو

تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد

اجتماع الحسم.. الزمالك يفكر في كوبر ونبيه.. واللاعبون يتحدون الإدارة: عايزين ميتشو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة بريطانية من 94 عاما.. شاهد الفرق بين حي مصر الجديدة زمان والآن

لا يتحدث الإنجليزية.. مراسل قطري يتعرض لموقف محرج أمام الكاميرا

تشعر بالبرد .. ريم البارودي فى إطلالة شتوية من أمستردام.. شاهد