بهذه الطريقة إليسا تودع كندا.. شاهد

شاركت المطربة إليسا صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور الانستجرام، في كندا، على هامش مشاركتها في حفل غنائي.



ونشرت اليسا صورة لها أثناء تواجدها بالفندق "وعلقت عليها قائلة: "وداعًا يا جميلة"، ولاقت الصورة اعجاب متابعيها.



كانت اللبنانية إليسا، وصلت مؤخرًا إلى كندا لإحياء سلسلة حفلات غنائية لها، ضمن جولة تجوب عددا من المدن الكندية.



وقدمت إليسا خلال الحفلات أغنيات ألبومها الجديد «إلى كل اللي بيحبوني» وأغاني من الزمن الجميل لـ وردة وفيروز.



وعلى صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه مطلع عام 2020.



من جهة أخرى، تستعد إليسا لإحياء حفلا غنائيا على مسرح مكتبة الإسكندرية يوم 12 من ديسمبر المقبل، وفي اليوم التالي تحيي حفلا بإحدى الجامعات الخاصة في مصر.