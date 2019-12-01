بعد واقعة بيعه فى سوق العبور.. بهلول يظهر في الغردقة

حالة من السعادة والبهجة انتابت الأوساط السياحية والبيئية بالبحر الأحمر، وذلك بعد رصد القرش الحوتى "بهلول" اليوم بمنطقة شعاب "العرق الكبير" وذلك خلال رحلة غوص، حيث تم التقاط عدد من الصور له تحت قاع البحر على عمق 20 مترا وكان لهذا الحدث طابع مبهج ومميز خاصة وإنها المرة الأولى التى يظهر فيها بهلول بعد آخر واقعة لصيد سمكة بهلول المهددة بالانقراض بالسويس وبيعها بسوق العبور.



وقال صالح جمعة ريس المركب الذى رصد القرش الحوتى بهلول إن القرش تم رصد خلال رحلة الغوص بمنطقة شعاب "العرق الكبير" شمال الغردقة مما تسبب فى حالة من البهجة والفرح لدى السياح اللذين سارعوا بالتقاط الصور له على عمق يصل إلى 20 مترا خاصة وأنها المرة الأولى التى يظهر فيها بهلول بعد الواقعة المؤسفة لصيده في السويس.



ويضيف الدكتور محمود حنفى أستاذ علوم البحار: إن ظهور القرش الحوتى مرة أخرى بمياه البحر الأحمر يدل على تعافي البيئة البحرية بالبحر الأحمر، مؤكدا أن ظهور بهلول كان منذ زمن قريب حدث بيئي نادر وفريد وهذا يدل على نجاح الجهود الخاصة بحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة ويؤكد استيطان القرش الحوتي للبحر الأحمر وأن عدم إيذاءه أو مطاردته سيشجعه على البقاء في البحر الأحمر.



وأضاف حنفى، يعد القرش الحوتي المنقط الجلد والضخم المهدد بالانقراض والمحظور صيده والنادر الظهور مسالم ولا يؤذي أحدا والذي يسميه أهالي الغردقة «بهلول» يترواح طوله مابين 5 إلى 6 أمتار ويتغذى هذا الكائن على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ليقوم بتصفيتها من خلال عملية (فلترة) للحصول على غذائه منها وأنه من النوع المسالم للإنسان ولا توجد بفم القرش الحوتي أي أسنان يفترس بها وأن القِرش الحُوتى، أكبر أنواع أسماك القرش وأكبر الأسماك على الإطلاق، وقد يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن.



وأضاف أن " بهلول " يتم العثور على أسماك القرش الحُوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى حوالي 70 عاما، وظهر هذا النوع قبل حوالي 60 مليون سنة مضت، وعلى الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى أساسًا وإن لم يكن حصرًا على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة وغير مؤذية ويلتقط الغطاسون صور وهم يسبحون معها.

