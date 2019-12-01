ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد واقعة بيعه فى سوق العبور.. بهلول يظهر في الغردقة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله
حالة من السعادة والبهجة انتابت الأوساط السياحية والبيئية بالبحر الأحمر، وذلك بعد رصد القرش الحوتى "بهلول" اليوم بمنطقة شعاب "العرق الكبير" وذلك خلال رحلة غوص، حيث تم التقاط عدد من الصور له تحت قاع البحر على عمق 20 مترا وكان لهذا الحدث طابع مبهج ومميز خاصة وإنها المرة الأولى التى يظهر فيها بهلول بعد آخر واقعة لصيد سمكة بهلول المهددة بالانقراض بالسويس وبيعها بسوق العبور.

وقال صالح جمعة ريس المركب الذى رصد القرش الحوتى بهلول إن القرش تم رصد خلال رحلة الغوص بمنطقة شعاب "العرق الكبير" شمال الغردقة مما تسبب فى حالة من البهجة والفرح لدى السياح اللذين سارعوا بالتقاط الصور له على عمق يصل إلى 20 مترا خاصة وأنها المرة الأولى التى يظهر فيها بهلول بعد الواقعة المؤسفة لصيده في السويس.

ويضيف الدكتور محمود حنفى أستاذ علوم البحار: إن ظهور القرش الحوتى مرة أخرى بمياه البحر الأحمر يدل على تعافي البيئة البحرية بالبحر الأحمر، مؤكدا أن ظهور بهلول كان منذ زمن قريب حدث بيئي نادر وفريد وهذا يدل على نجاح الجهود الخاصة بحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة ويؤكد استيطان القرش الحوتي للبحر الأحمر وأن عدم إيذاءه أو مطاردته سيشجعه على البقاء في البحر الأحمر.

وأضاف حنفى، يعد القرش الحوتي المنقط الجلد والضخم المهدد بالانقراض والمحظور صيده والنادر الظهور مسالم ولا يؤذي أحدا والذي يسميه أهالي الغردقة «بهلول» يترواح طوله مابين 5 إلى 6 أمتار ويتغذى هذا الكائن على الهائمات الحيوانية بفتح فمه للحصول على كمية كبيرة من المياه ليقوم بتصفيتها من خلال عملية (فلترة) للحصول على غذائه منها وأنه من النوع المسالم للإنسان ولا توجد بفم القرش الحوتي أي أسنان يفترس بها وأن القِرش الحُوتى، أكبر أنواع أسماك القرش وأكبر الأسماك على الإطلاق، وقد يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن.

وأضاف أن " بهلول " يتم العثور على أسماك القرش الحُوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى حوالي 70 عاما، وظهر هذا النوع قبل حوالي 60 مليون سنة مضت، وعلى الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى أساسًا وإن لم يكن حصرًا على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة وغير مؤذية ويلتقط الغطاسون صور وهم يسبحون معها.
بعد واقعة بيعه فى سوق العبور.. بهلول يظهر في الغردقة
بعد واقعة بيعه فى سوق العبور.. بهلول يظهر في الغردقة
بعد واقعة بيعه فى سوق العبور.. بهلول يظهر في الغردقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالبت بالتحقيق.. جمعيات بيئية تدين صيد القرش الحوتى المهدد بالانقراض بالسويس

فضيحة بيئية.. القرش بهلول المهدد بالانقراض على عربية نقل بطريق السويس

تقطيع وتشفية القرش الحوتي المهدد بالانقراض وبيعه في سوق العبور

تفاصيل فضيحة صيد القرش الحوتي المهدد بالانقراض وبيع في سوق العبور

انقراض بهلول | علوم البحار تكشف عقوبة صيد القرش الحوتى | فيديو

بهلول | هيئة الثروة السمكية تكشف حقيقة ظهور القرش الحوتي فى السويس

ترشيحاتنا

اللى مجنن بنات مصر.. خالد الصاوي بصحبة أحمدعز

المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو

بعد طرحها رسمياً.. سعر ومواصفات بي إم دبليو bmw 118i 2020 في مصر

مولد وصاحبه غايب.. رئيس نادي بني سويف يهاجم اتحاد الكرة

ميار الببلاوي تكشف حقيقة خلع الحجاب

اخبار التوك شو | حقيقة شراء والد محمد صلاح نادياً رياضياً.. سبب ظهور شعبان عبدالرحيم بكرسي متحرك في موسم الرياض.. أحمد موسى: فايز السراج مغلوب على أمره ولا يحكم ليبيا

AdvertisementS

تعرف على درجات الحرارة غدا في جميع المحافظات

تريند الفن | هجوم ناري من عفاف شعيب على حلا شيحة: خلعت الحجاب ومعه الثياب.. وتطورات الحالة الصحية لـ نيللي كريم ومحمد فؤاد وشعبان عبدالرحيم

أخبار الرياضة.. الغندور يكذب أمير مرتضى.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك.. والجهاز الفني الجديد للأبيض

ميار الببلاوي تكشف حقيقة خلع الحجاب

اتصوري في غرفة نومك المبهدلة.. تريند جديد يجمع النساء على انستجرام

عنده أوف على طول.. عمرو أديب يسخر من خسارة الزمالك بثلاثية أمام مازيمبي

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد

أبشع واقعة عنف.. الحكم على 4 أطفال في ارتكاب فعل شنيع ضد خروف.. صور

أول قرار من السعودية بعد تولي رئاسة مجموعة العشرين

المفروض تستخبوا.. شوبير يفتح النار على لاعبي الزمالك بسبب دعم ميتشو

أحلى واحدة.. مغردون تويتر يشيدون بـ رقصة روبي

لو عدادك داخل المنزل.. طريقة بسيطة لقراءته من غير كشاف ولا إنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها رسمياً.. سعر ومواصفات بي إم دبليو bmw 118i 2020 في مصر

طرح سيارة MG6 الجديدة 2020 في مصر.. التفاصيل والأسعار

جريئة ومثيرة للجدل.. 30 صورة تكشف عن إطلالات وفساتين رانيا يوسف في عيد ميلادها | شاهد