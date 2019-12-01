بهذه التكنولوجيا.. خلاص هتسافر بعربيتك وانت مرتاح

وأضاف أن الفرامل الأتوماتيكية، تم تطويرها حاليا بشمل كبير، حتى تتفادى بعض المشكلات التي ظهرت خلال تجارب التشغيل.





وأوضح في تصريحات إذاعية، أن هذه التكنولوجيا أصبحت متوافرة في العديد من السيارات الحديثة.

أخبار السيارات.. عالم كبير يتابعه الملايين على مستوى العالم ويحرص هؤلاء المتابعون دائما على متابعة كل ما يخص السيارات من موديلات جديدة وصيانة وميكانيكا وغيرها، لذا نعرض إليكم جزءا صغيرا من هذا العالم وهو تكنولوجيا السيارات والتي تتطو تطورا سريعا وهائلا ما بين اليوم والآخر، في السطور التالية نعرض كيف وصلت تكنولوجيا السيارات اليوم.قال المهندس محمد عبد الصمد، خبير صيانة السيارات، إن السفر سيصبح أكثر راحة بعد الآن بفضل تكنولوجيا الـ acc الجديدة التي تسمح لك بوضع السرعة والمسافة التي تريدها بينك وبين السيارة التي أمامك، وتتعامل السيارة وفقا لهذه المعطيات بحيث تتوقف قبل حدوث أي تصادم.