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فن

إدوارد يحيى ذكرى ميلاد والدته بكلمات مؤثرة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
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منار نور
أحيا الفنان إدوراد ذكرى ميلاد والدته بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.

ونشر إدوراد صورة تجمعه بوالدته عبر تويتر معلقا: "النهارده عيد ميلادك يا امي كنت بصحي اكلمك في التليفون اقولك كل سنه وانتي طيبه والبس وانزل اجيلك نتغدي سوا ونحتفل بيكي انا واخواتي وحشتيني الله يرحمك".

انتهى الفنان إدوارد من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "رايحة لصاحباتي"، والتي يقدم من خلالها ابنته "ماريا" إلى عالم الفن، كما تمثل الأغنية عودته إلى الغناء بعد غياب طويل.

ومن المقرر أن يصور الفنان الأغنية على طريقة الفيديو كليب في الأيام القليلة المقبلة، والذي تدور أحداثه بين الأب وابنته في إطار كوميدي درامي استعراضي، الأغنية من كلمات شفيق كارم، ألحان أسامة رفعت، توزيع وجيه محمد، هندسة صوت عبدالوهاب الرافعي، ومن إنتاج شركة "أرتيتيود ميديا برودكشنز".

والكليب يعد أول إنتاجات "آرتيتيود" الفنية، والتي تعكف حاليًا على إصدار عدد من المشروعات الاستعراضية والترفيهية في الفترة المقبلة.

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