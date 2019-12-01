قادم من دبي.. ضبط 37 آيفون مهرباً داخل حقائب راكب في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة محمد عيد مرسى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات وقانون الجمارك وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير وتعديلاته .





قالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من دبى اشتبه حافظ المنشاوي مأمور اللجنة فى راكب مصرى الجنسية .





وبسؤاله عن ما اذا كان معه أشياء يستحق عليها رسوم جمركية فأجاب بالنقى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أبو القاسم محمد مأمور الفحص فتلاحظ وجود أشياء متماثلة.





وبالعرض على محمد عيد مرسى مدير الإدارة قرر تكليف أماني عبدالله مأمور الضبط تحت إشراف هانى أبوطالب مدير الحركة فتبين وجود 37 هاتف محمول ماركة iPhone 11pro مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتقدر القيمة للأغراض الجمركية بحوالى مليون جنيه





وقام بأعمال الجرد لجنة مكونة من محمد موسي وأحمد حمدي، قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى وتحريز المضبوطات .



