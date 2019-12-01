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أخبار البلد

الطفل المعجزة لـ صدى البلد: أتمنى أن أحصل على الدكتوراه في سن العشرين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:51 م
الطفل عمرو عزت
الطفل عمرو عزت
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ياسمين سامي
استقبلت كلية العلوم بجامعة القاهرة الطفل، عمرو عزت المعروف باسم "الطفل المعجزة" لكي يستكمل دراسته بالمستوى الثالث بقسم الرياضيات بكلية العلوم، بعد أن أثبتت الاختبارات عبقريته في حل المسائل الرياضية.

وقال الطفل المعجزة لـ"صدى البلد": "نفسي أخلص الجامعة في سنة أو سنة ونص بالكتير، واثق أنني أستطيع تحقيق ذلك حيث إنني في المستوى الثالث حاليا".

وأضاف: "بعد تخرجي في الجامعة، أخطط لإعداد الأبحاث في التحليل الحقيقي أو الجبر المجرد للحصول على الماجستير والدكتوراه".

وتابع: "أتمنى أن أحصل على الدكتوراه قبل أن أتعدى سن العشرين عاما".

وقالت راندا فرغلي، والدة الطفل المعجزة، إن ابنها درس خلال عامين بقسم الرياضيات بكلية العلوم، منذ كان في الصف الرابع الابتدائي، ومازال يدرس بالكلية مع الأساتذة المتخصصين، مضيفة أن والد الطفل هو السبب في حب الطفل في الرياضيات، حيث إنه مدرس رياضيات.

وأوضحت أن الطفل أنهى دراسة مواد الرياضيات للفرقة الأولى والثانية بالجامعة، ويدرس بالفرقة الثالثة مع طلاب كلية العلوم.

وأثيرت أزمة الطفل المعجزة بعد قيام الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم، بنشر تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال فيها إن أمن الجامعة منع طفلا عمره 13 سنة، المعروف بـ"الطفل المعجزة" وأسرته، من دخول الحرم الجامعي بعد أن رفضت جهة أمنية دخولهم لأسباب غير معروفة، على حد قوله.

كما قال الدكتور هاني الحسيني: "وجدت الطفل يتمتع بخيال واسع وقدرة على التفكير وحل المسائل المعقدة، وكان بيذاكر مع نفسه في مناهج إعدادي وثانوي وعنده معلومات كتيرة في البداية، بس مش منظمة، فقعدت معاه، ووضحتله كل حاجة بشكل تدريجي، لحد ما شرحلته مناهج ثانوية عامة، وأديته أكتر من امتحان، وبعدها بدأ يحضر محاضرات مع طلاب الفرقة التالتة في القسم".

وأضاف أستاذ الرياضيات بكلية العلوم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أنهم رأوا في قسم الرياضيات بالجامعة، أن الأفضل للطفل أن يحضر محاضرات مع الطلاب بشكل منتظم، ليستفيد بشكل أكبر، وبالفعل تم الترتيب أن يحضر الطفل محاضرات 3 أيام أسبوعيًا.

وصرح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بأنه فور علمه بعد عودته من مؤتمر "قمة المعرفة" بدبي، بحالة "الطفل المعجزة" المتميز في الرياضيات قرّر تبنيه علميًا في الرياضيات بعد قياس قدراته بشكل علمي دقيق، ووضع برنامج خاص للارتقاء بقدراته، لافتًا إلى أن الجامعة سوف تقوم برعايته رعاية كاملة وتتكفل بكافة النفقات والمصاريف حتى يكمل الطفل تعليمه، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى الموهوبين والمبدعين.
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