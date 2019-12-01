التعليم تخاطب الكنيسة لمعرفة يوم عيد الغطاس لضبط مواعيد امتحانات أولى وثانية ثانوي

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة بسبب موعد عيد الغطاس الخاص بالإخوة المسيحيين وتداخله مع مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصفين الأول والثاني الثانوي من العام الدراسي الحالي 2019 /2020.





حيث أكد بعض أولياء الامور والمعلمين أنه من المحتمل أن يكون عيد الغطاس يوم 20 يناير 2020 والذي يتزامن في جداول الامتحانات مع عقد امتحان الفلسفة لطلاب اولى ثانوي و امتحاني التطبيقات الرياضية و علم النفس بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي ، وهو ما زاد من مناشدات الأهالي لوزارة التربية والتعليم لتعديل جداول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي و عدم عقد اي امتحان يوم عيد الغطاس.





ومن جانبه .. أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة عندما وضعت جداول الامتحانات المذكورة وضعتها على اساس ان عيد الغطاس يأتي كل عام يوم 19 يناير 2020 .





وأضاف حجازي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أنه بما ان هناك جدلا و احتمالية في تغير موعده هذا العام ، فقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل مخاطبة رسمية للكنيسة المصرية ، للتعرف على الموعد الرسمي ليوم عيد الغطاس هذا العام.





وأوضح حجازي أنه في حالة ما إذا ردت الكنيسة و أكدت أن عيد الغطاس سيوافق يوم 20 يناير 2020 ، فسوف يتم على الفور تعديل الجدول بحيث يتم عقد الامتحانات المذكورة يوم 19 بدلا من يوم 20 يناير 2020 .





جدير بالذكر أنه كان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019.





وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.





كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.





وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لامتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام، فستعقد في الفصل الدراسي الأول ورقيا، وستكون بدرجات محسوبة، وبنظام الكتاب المفتوح، أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني فستكون إلكترونية، وستكون درجاتها أيضا محسوبة، وبنظام الكتاب المفتوح.





وقال وزير التربية والتعليم: "الوزارة كان في استطاعتها أن تعقد امتحان الترم الأول للصف الاول الثانوي إلكترونيا عبر التابلت، ولكن حرصنا على أن نمنح أبناءنا في الصف الأول الثانوي فرصة للتعود على أجهزة التابلت قبل تطبيق امتحان عليها".





وأضاف الوزير أن الوزارة ستعقد امتحانا إلكترونيا تجريبيا في شهر مارس لطلاب الصف الأول الثانوي بلا درجات.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي، هو تدريب هذه الدفعة على استخدام التابلت في الامتحان، واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني.



