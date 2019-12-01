انطلاق أعمال الجمعية العامة لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية بالإسكندرية.. صور

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، الأحد، مؤتمر رؤساء جامعات الشرق الأوسط، وذلك بحضور هيرفي سابوران، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرنكفونية، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ونائب رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في منطقة الشرق الأوسط، ورؤساء الجامعات الحاليين، وممثليهم من كافة جامعات الشرق الأوسط، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مختلف الجامعات.





وقال "الكردي" إن الجامعة تضع نصب أعينها هدفا استراتيجيا تسعى لتحقيقه وهو حوكمة قطاع التعليم العالي والذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي، وذلك بغية التمييز في التعليم العالم بمصر والعالم بأسره، وتحقيق الجودة والتوثيق والتطوير المستمر، مضيفا:"ان ذلك لا يمكن أن يتحقق الإ في ظل ثقافة داعمة تعلي من قيمة الابتكار في العملية التعليمية وريادة الأعمال وتعزيز التعددية.





وأكد "الكردي"، على الدور الحيوي والهام الذي يلعبه المكتب الإقليمي للوكالة الفرنكوفونية المجتمعية في دعم توحيد الجهود والرؤى وتشبيك الجامعات لتحقيق أهداف التميز في التعليم الجامعي.





بدوره أكد هيرفي سابوران، على دور مصر وجامعة الإسكندرية في تنمية مشروعات الوكالة الفرنكوفونية في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن المؤتمر سيمكن الحاضرين من الانفتاح على مختلف الثقافات والخبرات هذا العام، لاسيما أن المؤتمر يشهد حضورا لافتا من مختلف الدول الفرنكوفونية.





وأشار إلى أن هناك عدة أولويات بالنسبة للبلاد الأعضاء بالفرانكوفونية، منها، التقنيات الجديدة التي يجب ان تتبناها الجامعات، وتحقيق الجودة في التحول الرقمي، وتدويل المعلومات والوثائق بين مختلف المؤسسات في ظل وجود العديد من التحديات المجتمعية، واخيرا دور البحث العلمي في الجامعات في وقتنا الحالي.



