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تكنولوجيا

تسريبات عن سماعات أيفون الجديدة لعام 2020.. تعرف عليها

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:01 ص
سماعات AirPods
سماعات AirPods
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ندى على
ذكر موقع "Digital Trends" أن شركة أبل طلبت من مورديها مضاعفة إنتاج سماعات AirPods Pro إلى 2 مليون وحدة في الشهر لمحاولة لتغطية الطلب المتزايد عليها في الأسواق استعدادا للعام القادم.

ويتوقع بعض المحللين التقنيين أن تتجه شركة أبل إلى توزيع سماعتها اللاسكية AirPods مجانا مع هواتف أيفون الجديدة، حيث أنه من المفترض أن السماعات ستصدر في نفس وقت إصدار أيفون 12 الذى سيصدر العام القادم.

ويتوقع البعض الآخر أن يتم رفع سعر هاتف أيفون للعام القادم وبالتالى من الممكن أن يتضمن سعر السماعات الجديدة، حيث أن السعر القياسي المعتاد لثمن سماعات أيفون AirPods الذي يبلغ حوالى 149 دولارًا والذى يعد مبلغا مرتفعًا للغاية بحيث لا يمكن تضمينه كملحق مجاني دون رفع أسعار أجهزة AirPods.

ونظرا للطلب الكبير على سماعات AirPods Pro التى تم إصدارها هذا العام قررت شركة أبل بمضاعفة إنتاج السماعات للعام القادم.

وتعمل شركة أبل على تحويل كل أنواع سماعات الأذن السلكية إلى سماعات لاسلكية بعدما تلقت انطباعات جيدة للغاية عن رضاء العملاء بالسماعات اللاسلكية وذلك مع العمل على تطويرها.
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