زادت 550% منذ تولي أردوغان.. الحزب الحاكم يسعى لزيادة ميزانية القصر الرئاسي.. تفاصيل

اقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا زيادة في ميزانية القصر الرئاسي في أنقرة بنسبة 11.8%، مقابل ما مجموعه 3.15 مليار (548 مليون دولار) في عام 2020؛ حسبما أفادت صحيفة "جمهوريت" التركية.



وفي 2019، تمت زيادة ميزانية القصر، الذي يضم 1150 غرفة في العاصمة التركية أنقرة، ووصلت إلى 2.8 مليار ليرة (487 مليون دولار) بعدما كانت 1.6 مليار ليرة (278 مليون دولار) في عام 2018.



وزادت النفقات الرئاسية منذ تولي الرئيس أردوغان منصبه في عام 2014 بنسبة 550% على الأقل.



كما تم توفير معظم مخصصات ميزانية تركيا لعام 2019 لتغطية نفقات الرئاسة والأمن والدفاع.



ووفقًا لتقرير الصحيفة التركية فإن نفقات القصر لعام 2018، بلغت 1.3 مليون ليرة (226000 دولار) لمنتجات التنظيف، و1.5 مليون ليرة (261000 دولار) لأدوات التنظيف، و6.1 مليون ليرة (1.06 مليون دولار) لمستلزمات الملابس، و3.8 مليون ليرة ( 661000 دولار) للتنجيد و118000 دولار (20500 دولار) للبهارات والمنتجات الموسمية.



وعلاوة على ذلك، فهناك مليوني ليرة أخرى (348 ألف دولار) أنفقت على هدايا من الهواتف المحمولة و867 ألف ليرة (150 ألف دولار) على مشروبات خالية من الكحول و293 ألف ليرة (50900 دولار) على الزهور.