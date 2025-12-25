افتتاح ميدان الإسماعيلية ومجمع المحال التجارية بحضور المحافظ ووزيرة التنمية المحلية

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ميدان "الإسماعيلية"، مجمع المحال التجارية بنادي وشاطئ الفيروز، والمرحلة الأولى من أعمال تطوير طريق البلاجات السياحي وكوبري حفني الفاصل بين بحيرة التمساح وبحيرة الصيادين.

وذلك بحضور المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، وسفراء الكويت، البحرين، سيراليون، بنجلاديش، والفلبين.

وخلال افتتاح ميدان "الإسماعيلية"، استمع السادة الوزراء ومرافقوهم لشرح كامل للمشروعات، قدمه المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، حيث تضمنت الأعمال استحداث ميدان جديد "ميدان الإسماعيلية" بمسطح ٢٩٠٠ متر، في تقاطع محوري طريق الجيش وطريق البلاجات السياحي، ويتضمن الميدان نافورات مياه، لاند سكيب بمسطح ١٥٠٠ متر شاملًا الإنارة وغرف التحكم، وممشى بعرض الميدان.

كما تضمنت الافتتاحات، مجمع تجاري بسور نادي وشاطئ الفيروز، يشمل عدد ١٠ محال تجارية وترفيهية بمساحات تتراوح من ٧٤ متر حتى ١٢٤ متر لكل محل، وشملت الأعمال حديقة خلفية بمسطح ٢٨٠٠ متر، ممشى أمامي وبارك عمومي لخدمة نادى الفيروز والمجمع التجاري بمسطح ٦٠٠٠ متر.

كذلك افتتاح المرحلة الأولى لتطوير طريق البلاجات السياحي، بطول ١٥٠٠ متر وعرض ٣٢ متر "للاتجاهين"، حيث تضمنت الأعمال إعادة تأسيس الطريق وتغطية بالطبقة الأسفلتية، تجميل الجزيرة الوسطى والأرصفة، توريد وتركيب شبكة إنارة عامة.

كما قدم مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، شرحًا لأعمال تطوير كوبري البلاجات "كوبري حفني" والمراحل المتبقية من تطوير المحور بالكامل بطول ٣ كيلومتر، والتي تشمل رفع كفاءة الطريق وإنارته، إنشاء تراك دراجات بطول ٢ كيلومتر بداية من قرية النورس وحتى ميدان الملك فهد.

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوي التطوير الذي تشهده محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية ، مشيرة إلى أن المحافظة شهدت تغيرا كبيرا في عدد من القطاعات علي مستوي المحافظة فيما يخص الخدمات التي تمس حياة المواطنين بالإضافة إلي وضع المحافظة علي الخريطة السياحية .

وأكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة تعمل على تطوير طريق البلاجات السياحي، بوصفه أهم محور سياحي بالمدينة، ليخدم الشواطئ والقرى السياحية والمنتجعات الواقعة على بحيرة التمساح، ومواطني المحافظة وروادها خاصة في فصل الصيف.

مضيفًا، نعمل بشكل موازي وفق خطة زمنية على تطوير الشواطئ التابعة لمحافظة الإسماعيلية (الفيروز، الملاحة، التعاون) وخلق موارد مالية ثابتة لها للحفاظ على ما يتم من أعمال تطوير، لعودة محافظة الإسماعيلية لسابق عهدها في السياحة الشاطئية، بعدما شهدت فى السنوات الأخيرة طفرة فى السياحة الريفية والبيئية، واتخاذ خطوات واسعة فى سياحة المؤتمرات ومستقبلًا في السياحة العلاجية بعد الانتهاء من أعمال تطوير القرية الأوليمبية ومركز التأهيل والعلاج الطبيعي التابع لهيئة الرعاية الصحية.

مختتمًا، نتطلع لتطوير طريق الجيش المتقاطع مع طريق البلاجات السياحي، بطول ٢.٥ كيلومتر، لتطوير المنطقة بالكامل وخلق محاور تنموية جديدة بالمحافظة.