مالك سلسلة تجارية: نسبة الخصم بـ مبادرة كلنا واحد تصل لـ 35%.. فيديو

شهدت السلاسل التجارية والشوادر المشاركة فى مبادرة "كلنا واحد"، لتخفيض أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 30%، إقبالا كبيرا من المواطنين فى أول أيام تطبيق المراحلة الـ10 لها.



ورصدت عدسة "صدى البلد" إقبال المواطنين على شراء السلع بأحد المحلات الكبرى بمنطقة شبرا الخيمة، حيث أشاد المواطنون بجودة المنتجات وانخفاض أسعارها.



ومن جانبه قال صالح عبد الحميد أحد أصحاب الهايبر ماركت المشاركة فى المبادرة، إن المرحلة العاشرة من مبادرة " كلنا واحد" جاءت تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتى تبنتها وزارة الداخلية، وتأتي مختلفة تماما عن المراحل السابقة.



وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مدير الإدارة العامة لمباحث التموين قبل بدء المرحلة العاشرة من المبادرة، مؤكدا أن المبادرة شملت كل ما يهم البيت المصرى من سلع غذائية بنسبة خصم تصل الى 30 و 35 %، وأضاف أنه ولأول مرة تشمل المبادرة أجهزة معمرة ومفروشات.



وكانت وزارة الداخلية اعتمدت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق.



ونسقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لإطلاق "المرحلة العاشرة" لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية بـ 665 فرعا لكبرى السلاسل التجارية (هايبر بلس – هايبر وان - هايبر الشرقية - الراية - سنتر شاهين – العابد – كارفور – أوسكار – المحلاوى- سبينس- الفرجانى- عبد الله العثيم - أسواق فتح الله – كازيون - أولاد رجب) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وقد تقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة إعتبارًا من يوم الأحد الأول من ديسمبر 2019 ولمدة شهر.



كما تم توفير السلع الإستراتيجية وطرحها بـ649 فرعا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، وكذا توفير الأجهزة الكهربائية وطرحها بـ32 فرعا بنسبة تخفيض تصل إلى 10%، كما تم توفير الأدوات المنزلية وطرحها بـ 194 فرعا وكذا توفير المفروشات وطرحها بـ 144 فرعا بنسبة تخفيض تصل إلى 20%.



كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.



من جانبها، اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز 973 منفذا ثابتا ومتحركا بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



على جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط جميع صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.



يأتى ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.