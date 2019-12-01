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فيديو جراف

فيديو جراف| تفاصيل أزمة طارق حامد

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 10:01 م
طارق حامد لاعب الزمالك
طارق حامد لاعب الزمالك
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كريم عاطف
خرج طارق حامد لاعب الزمالك عن صمته بعد عدم مشاركته في مباراة الزمالك وإنبي فى الجولة السادسة للدوري الذي خسره الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وكان طارق حامد غرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: استحملت كتير والموضوع بقي فوق طاقتى "، ليقوم بعدها بمسح التغريدة.

وخلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد بالأزمة .
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