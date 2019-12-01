العراق.. المتظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن المتظاهرين أضرموا النيران في القنصلية الإيرانية مرة ثانية، بعدما حرقوها يوم الأربعاء الماضي.



وذكرت قناة العربية أن سيارات الإطفاء تتجه إلى مقر القنصلية الإيرانية في النجف للتعامل مع الحريق.



وتشهد مدينة النجف موجة من العنف في اشتباكات بين المتظاهرين والأمن.



وقالت مصادر لقناة سكاي نيوز أن عدد القتلى في مواجهات النجف ارتفع إلى10 قتلى وأكثر من 300 مصاب.



وكان المتظاهرون قد أضرموا النيران أمس السبت في مدخل ضريح باقر الحكيم.



