الأهلي ينفي مقولة بنكسب بالحكام.. تطبيق تقنية الـ VAR طلب الإدارة في شكواه لـ كاف

أعلن النادي الأهلي، تقدمه رسميًا بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها مسابقات الـ كاف، خاصة ما جرى من الحكم البتسواني "جوشوا بوندو" الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس.





وقال الأهلي، في بيان رسمي اليوم، الأحد، "ارتكب الحكم العديد من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر عندما قام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، وهو لم يكن يستحق الطرد وفقًا لنصوص القانون، كما تجاهل عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي عندما لمست الكرة ذراع أحد مدافعي النجم الساحلي داخل منطقة جزاء فريقه.





وأهدر الحكم الكثير من الوقت القانوني للمباراة بسبب تعمده عدم احتساب وقت إضافي بديل لما تم استهلاكه في استبدالات الفريقين وإصابة العديد من اللاعبين. وتوقف المباراة للمشادات التي حدثت بين الحين والآخر.. ولم يوفر الحكم البتسواني الحماية القانونية للاعبي الأهلي داخل الملعب والجهاز الفني والإداري خارج الملعب.. وتجاوز عن اخطاء ارتكبها لاعبو المنافس في أماكن مؤثرة من ملعب المباراة".





ولفت الأهلي النظر في شكواه لـ «كاف» إلى خطورة استمرار الأخطاء التحكيمية وإسناد مباريات لحكام بعينهم، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لطريقة تعيين الحكام للمباريات.





وبدأ الأهلي شكواه بأهم طلب :"ضرورة تطبيق تقنية "VAR" في مختلف مراحل البطولات الافريقية ابتداءً من الموسم الحالي، خاصة وأن هذه التقنية أصبحت أحد بنود قانون اللعبة ولا يمكن تجاهلها.





وبهذا ينفي الأهلي كل ما يتردد من البعض عن فوز الأهلي بالحكام، حيث أن الأهلي أكثر الأندية التي يقع عليها الضرر بسبب التحكيم في المباريات الأفريقية.





وكان صرح الإعلامي أحمد شوبير أمس، عبر برنامجه ملعب اون المذاع على فضائية اون سبورت، أن الأهلي أكثر المتعرضين الى الظلم التحكيمي في المباريات الأفريقية.





قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الأهلي دائمََا حظه سيئ تحكيميا مع أندية تونس، النجم الساحلي في 2007 وضربتي جزاء لم يحتسبا مع طرد بركات، يد إينرامو، احتساب هدف تسلل للترجي، عدم احتساب هدف بداعى التسلل لجون أنطوي، وأخيرا حكم متواضع لمباراة الأهلي والنجم بالأمس.



