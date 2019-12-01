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رياضة

خسر أمام تونس بثلاثية .. منتخب مصر للشباب وصيفا لـ دورة شمال إفريقيا

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:14 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
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يسرى غازى
تلقى منتخب مصر للشباب مواليد 2001 تحت قيادة ربيع ياسين هزيمة من منتخب تونس بنتيجة 3 /1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في ختام دورة شمال أفريقيا.

بدأ منتخب الشباب بالتسجيل ثم تعادلت تونس بركلة جزاء في الشوط الأول وتقدمت تونس في الشوط الثاني ثم أضاع إبراهيم محمد ركلة جزاء لمصر في الدقيقة ٣٨ أحرزت بعدها تونس الهدف الثالث.

وقدم الدكتور جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد درع الاتحاد المصرى لكرة القدم الدكتور وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي وعبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي واتحاد شمال أفريقيا.

كما قام الدكتور وديع الجريء بتكريم الدكتور جمال محمد على بإهدائه درع الاتحاد التونسي في حضور سفير مصر فى تونس.

بهذه النتيجة يحتل منتخب الشباب وصافة البطولة برصيد 7 نقاط من فوزين على المغرب والجزائر وتعادل مع بوركينا فاسو.

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