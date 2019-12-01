تركي آل شيخ يعلن تكلفة مباراة اعتزال محمد الشلهوب

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن تكفلة مباراة اعتزال محمد الشلهوب قائد فريق الهلال مع أى فريق عالمى.





وقال تركي آل الشيخ، في مداخلة هاتفية في ملعب جامعة الملك سعود خلال مباراة اعتزال ياسر القحطاني: "ياسر لاعب كبير قدم لبلاده ونادي الهلال والقادسية الشيء الكبير، علاقتي مع الإنسان ياسر تمتد إلى أكثر من 20 سنة".





وتابع تركي آل الشيخ "سنكرم كل نجوم السعودية، هيئة الترفيه تدعو الكابتن محمد الشلهوب لاعتزاله في أي وقت مع فريق عالمي".





وتقام مباراة اعتزال ياسر القحطاني، بمشاركة بعض النجوم العالميين، أمثال أندريه بيرلو وفرانشيسكو توتي وفان بيرسي وصامويل إيتو وغيرهم.





جدير بالذكر أن ملعب "جامعة الملك سعود" يشهد فى الوقت الحالى، حفل اعتزال نجم الهلال السعودي السابق، الهداف ياسر القحطانى، بمواجهة فريق الهلال ضد فريق Y20 الخاص بالقحطاني.



