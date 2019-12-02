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مرأة

وصفة تخلصك من جفاف اليدين في الشتاء خلال ربع ساعة فقط

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 12:32 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يواجه الكثير في الشتاء مشكلة جلدية صعبة وهي خشونة الجلد أو جفافه والذي يحدث بسبب البرودة، وقد يعتم الكثير على مستحضرات التجميل المرطبة وآخرون يعتمدون علي المستحضرات الطبية.

وأكد الدكتور محسن النادي المعالج بالأعشاب والطب البديل أن لكن هناك وصفات طبيعية تقضي علي جفاف وخشونة الجلد في الشتاء دون تكاليف ونفس النتيجة وأفضل من مستحضرات التجميل والتي كانت تستخدم قديما لعلاج جفاف اليدين وترطيب البشرة. 


الطريقة :
قومى بتذوب ملعقه من الخميرة مع ملعقتين من الحليب الفاتر
ثم اضيفى الى المزيج ملعقه صغيرة من العسل ممزوجه بصفار بيضه
ثم اضيفى ملعقه من الجلسرين وملعقتين كبيرتين من ماء الارز المغلى جيدا
ثم اضيفى ملعقه كبيرة من زيت الزيتون وليتماسك المزيج يمكنك اضافه رشه دقيق
استخدميها مرة فى الاسبوع ولمدة ربع ساعه وتزال بالماء الفاتر
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