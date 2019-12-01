أحمد موسى يفوز بجائزة أفضل إعلامي باستفتاء رابطة الإعلاميين السياسيين| شاهد

حصل الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، على جائزة أفضل إعلامي في تغطية ومتابعة الأحداث السياسية والعربية والمحلية، ضمن إستفتاء رابطة الإعلاميين السياسيين.



وأقامت رابطة الإعلاميين السياسيين احتفالية ، أمس السبت ، لتكريم الرموز البرلمانية وأفضل 50 عضوا بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، وتكريم رموز الصحافة والإعلام، وأفضل 3 مواقع إخبارية في تغطية ومتابعة الأحداث السياسية والبرلمانية.



وقال الكاتب الصحفى محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، رئيس رابطة الإعلاميين السياسيين، عميد المحررين البرلمانيين، إن الرابطة أجرت استطلاع شارك فيه 150 صحفيا وإعلاميا خبير برلمانى، أسفر عن اختيار أفضل 50 عضوا بمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، واختيار أفضل 3 صحف و3 مواقع إلكترونية وأفضل إعلامى وإعلامية.



وأضاف نفادى، أن الرابطة كرمت العديد من الشخصيات البارزة على رأسهم الدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب ووكيلى المجلس السيد الشريف وسليمان وهدان، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، وأمين عام المجلس المستشار محمود فوزى، كما تم تكريم عدد من النواب الذين فازوا فى الاستفتاء ، مضيفا أنه تم تكريم الإعلامى أحمد موسى والإعلامية بسمة وهبة، بوابة الدولة".



