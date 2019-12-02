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فن

بسمة وهبة: أنا بقالي كتير ساكتة بس قررت أتكلم| فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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آيه عاطف
قامت الإعلامية بسمة وهبة، بنشر فيديو لها من خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أثناء سفرها إلى إحدى الدول الأوروبية، وتحدثت عن تفاصيل أزمتها وابتعادها عن تقديم البرامج.

وقالت بسمة: "أنا لا تعاقدت ولا مضيت ولا اتفقت .. كل المحطات اللي كنا بنتفاوض مع بعض .. حطيت شرط بس محدش منهم رد عليا تاني .. الشرط هو حرية الرأي والتعبير .. أنا من حقي أحفظ نفسي .. وأبقى عايزة أتكلم عايزة مايبقاش فيه حدود مش عايزة حد يقولي أقول إيه ومقولش ايه .. عايزة أوصل صوت المواطن .. اسكت ؟ لازم نتكلم".

وتابعت :"احنا عايزين السقف يعلى وعايزين نتنفس .. هل كلامي ده ممكن يزعل حد ؟ أنا عايزة أتكلم.. إيه المانع إن يبقى فيه سلبيات أتكلم فيها في حدود الاحترام ؟.. مفيش حد فوق النقد".

بينما اختتمت حديثها قائلة :"الكاميرا وحشتني والمايك وحشني أنا مش مبسوطة من القعدة بس عايزة أطلع يبقى عندي مصداقية وأتكلم زي مانا عايزة .. ادعولي إنه يترد عليا".
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