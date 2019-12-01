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رياضة

أندية مصر تحلق خارج الديار | بيراميدز يتصدر والمصري وصيفا في الكونفدرالية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:25 م
المصري وبيراميدز
المصري وبيراميدز
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يسرى غازى
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا مهما خارج الديار على حساب إينوجو رينجرز بطل نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

جاءت أهداف بيراميدز، عن طريق محمد فاروق، وعمر لعيونى، وإسلام عيسى، بينما جاء هدف رينجرز الوحيد عن طريق إبراهيم أولاويين.

فيما تغلب فريق الكرة الأول بالنادي المصري على نظيره نواذيبو الموريتاني بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية على الملعب الرئيسي لبطل موريتانيا.

أحرز ثلاثية الفريق البورسعيدى أوجستين موتو هدفين، وكريم العراقي هدفًا فيما سجل هدفى بطل موريتانيا بكر باني.

وتصدر فريق بيراميدز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما حل النادى المصري وصيفا بنفس الرصيد وبفارق الأهداف عن بيراميدز فيما جاء فريق نواذيبو الموريتاني بالمركز الثالث بدون نقاط فيما تذيل فريق رينجرز النيجيرى الترتيب بدون نقاط أيضا وبفارق الأهداف التى سكنت شباكه عن نظيره الموريتاني.
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