وزير الاتصالات يكشف الأسباب الرئيسية لانقطاع الإنترنت

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن الأسباب الرئيسية وراء مشاكل انقطاع الإنترنت هي أن أجهزة الراوتر قديمة، ومن طراز ADSL، مشيرًا إلى أن شركة المصرية للاتصالات أطلقت حملة "غير راوترك" بـ5 جنيهات في الشهر لراوتر VDSL.





وأضاف وزير الاتصالات، خلال تصريحات تليفزيونية، أن خدمات الإنترنت المنزلي تتعرض لانقطاع الخدمات بها بسبب رفع كفاءات الكبائن وتوصيل كابلات الفايبر إليها.





وتابع وزير الاتصالات، أنه جارٍ العمل على تحديث التطبيقات التي يتلقى العملاء من خلالها الخدمة.





وأشار وزير الاتصالات إلى أنه عندما يتم تهجير تطبيق إلى تطبيق ينتج عنه فترة عدم استقرار التشغيل.





وقال وزير الاتصالات إنه سيكون هناك استقرار في تشغيل خدمات الإنترنت في يناير القادم.