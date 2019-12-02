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طيب وكوميديان.. زوجة إياد نصار تكشف تفاصيل لأول مرة على الهواء.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:40 ص
إياد نصار وزوجته
إياد نصار وزوجته شيماء
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت شيماء الليثي زوجة الفنان إياد نصار، إن زوجها يحمل شعور رومنسي تجاها، مشيرة إلى أن بعد الانتهاء من أي عمل فني يشعر إياد نصار بالذنب ومدى الفقدان الذي افتقدته الأسرة خلال انشغاله هذه الفترة.

وأضافت شيماء الليثي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن» أن إياد نصار دائما يخرج ما يشعر به تجاهها سواء عبر صفحته على الفيسبوك أو بهدية ويعطيها لها، موضحة أن هناك صفات كثيرة إيجابية.

وأوضحت زوجة إياد نصار، أن أكثر شيء تحبها في زوجها أنه شخص طيب وكوميدي ومسلي سواء تواجده داخل المنزل أو في الخارج، مشيرة إلى أن إياد نصار متعدد الشخصيات لأنه يتاثر بالأدوار التي يقدمها.

وأشارت إلى أن إياد نصار تأثر كثيرا بشخصية سيد العجاتي في مسلسل «موجة حارة» وظلت معه لفترة، لافتا إلى أن هذه الفترة كان يفضل الجلوس بفرده ولا يحب الحديث مع أحد.

ولفت إلى أنها تأثرت بحديث زوجها في أحد البرامج التلفزيونية عندما طلب منها بأنها لا يريدها سيدة عجوز في يوم من الأيام لانه كان رد فعل غريب منه، هذا الموقف تسبب في انيهار وشعرت بالخوف من شعوره.


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