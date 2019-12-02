اشتري آيفون جديد بـ 2700 جنيه.. السر هنا

أن تقتني هاتف آيفون من علامة آبل الشهيرة هو أمر مميز يحاول الكثيرون القيام به، إلا أن السعر المرتفع لهذا لهاتف يقف عائقًا أمام عدد كبير من عشاق التفاحة الأمريكية.



ولكن الذي لايعرفه البعض أن هناك عروضا مستمرة على منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية، تمكنك من شراء هاتف iPhone 6S بـ 169 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 2700 جنيه مصري.



وبحسب موقع تك رادار التقنى، يمكن الحصول على نسخة مجددة من من فئة 6S عبر منصة أمازون الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن هاتف iPhone 6S متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.



وللتذكرة فهاتف iphone 6s قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثالى قياسًا بسعره الحالي.



يذكر أن هاتف iPhone 6s يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وبطارية سعة 1715 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من هذا الرابط.



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