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تكنولوجيا

WhatsApp يطلعك على أكثر شخص تقضى وقتك معه.. خاصية جديدة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
خاصية جديدة لواتس
خاصية جديدة لواتس أب
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ندى على
كشفت صحيفة إكسبرس عن خاصية في تطبيق واتس أب WhatsApp"" تطلعك على عدد الرسائل التى أرسلتها بالإضافة إلى الإيموجي والصور وغيرها من التى قد تكون أرسلتهم لأحد في قائمة الأصدقاء الخاصة بك.

وتجعلك الخاصية تعرف من هو أكثر شخص تقضى وقتك معه أو قمت بمراسلته منذ بدأ استخدامك للتطبيق.

وإليك الطريقة التى تعرف بها
بالنسبة لهواتف الأيفون افتح التطبيق واتجه إلى قائمة الضبط لديك وستجد في الأسفل قائمة مخصصة لذلك، أما بالنسبة لمستخدمى هواتف الأندرويد فيستطيعوا الضغط على القائمة الموجودة في أعلى اليمين.

وفي القائمة المخصصة للمحادثات اضغط عليها وستبدأ بالتحميل، ومن هنا اضغط على القائمة الموجود عليها البيانات والتخزين ثم اضغط على استخدام الذاكرة والتخزين Storage usageثم قم بالتنزيل، وعند الضغط عليها ستفتح لك كل قائمة الأصدقاء الموجودة لديك على التطبيق.

ويمكنك الاختيار وتحديد من بالضبط تريد أن تفحص وتشاهد كل الرسائل والصور أو الفيديوهات التى أرسلتها له.

وعند البحث ستجد أكثر الملفات حجما هي التى تحتوى على أكبر عدد من الرسائل التى أرسلتها والصور وغيرها.

ولكن هناك بعض الملفات التى ستجدها تحتوى على مساحة كبيرة ولكن هذا لا يعنى أنهم الأكثرعلى الاطلاق، ولكن قد تجد أنك ربما أرسلتهم بالأمس لبعض أصدقائك.

وتحتوى القائمة على تقريبا على كل البيانات الشاملة، وعلى كل صفحة فردية ستكون قادر على أن ترى رابطة أو حزمة من المعلومات التى تتراوح ما بين رسائل أوصور و بعض مواقع على الخرائط.
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