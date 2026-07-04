قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: نجدد دعوتنا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ وبدء إعادة إعمار غزة
خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين والأوراق المطلوبة
تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا في 2026.. الخطوات والرسوم و الوقت
دراسة مفاجئة: قيادة السيارات المانيوال تحمي من الخرف
بنك جيه بي مورجان يتوقع وصول الذهب إلى 4 آلاف و 500 دولار للأوقية
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان المتوسطي: مصر اختارت عبر تاريخها أن تكون قوةً داعمةً للسلام وجسرًا للحوار
القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي
نائب رئيس مجلس النواب المغربي: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يعيدان رسم موازين القوة في العالم
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: مصر بقيادة الرئيس السيسي قامت بدور محوري في التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: التنمية لا تزدهر إلا في ظل السلام.. والحروب لا تصنع أمنًا دائمًا
أداة للقتل والتدمير ..رئيس مجلس الأعيان الأردني يدعو إلى تشريعات وقائية للذكاء الاصطناعي ولجنة برلمانية متخصصة في التحول الرقمي
كشف أثري جديد لمدينة سكنية كاملة بالوادي الجديد .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: مصر تواصل دورها كجسر بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط ومركز إقليمي للتجارة والطاقة والاستثمار

أبو العينين
أبو العينين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ومركز إقليمي للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية والاستثمار، مستفيدة من ما حققته من استقرار سياسي وإصلاح اقتصادي وتطوير غير مسبوق للبنية التحتية، بما يعزز دورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة التاسعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد، المنعقدة بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الأوكتاجون يجسد رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية قادرة على حماية الأمن القومي

وأشار أبو العينين إلى أن القمة تتزامن مع افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون"، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يجسد رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية قادرة على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن، بالتوازي مع مواصلة مسيرة التنمية والتحديث.

أبو العينين: العالم يشهد تحولات غير مسبوقة

وأوضح أن العالم يشهد تحولات غير مسبوقة في السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، الأمر الذي يجعل تعزيز التعاون بين ضفتي البحر المتوسط ضرورة استراتيجية، وليس مجرد خيار سياسي، في ظل التحديات المشتركة المرتبطة بالأمن والطاقة والهجرة والتغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأكد رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أن الميثاق الجديد من أجل المتوسط يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والابتكار، ويتضمن أكثر من 100 مشروع ومبادرة تستهدف دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التكامل الإقليمي، وخلق فرص جديدة للاستثمار.

وشدد على أن مسؤولية البرلمانات لا تقتصر على دعم المبادرات الدولية، وإنما تمتد إلى توفير البيئة التشريعية اللازمة التي تشجع الاستثمار، وتحول المشروعات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، ويثق بها المستثمر، بما ينعكس على استقرار المجتمعات وازدهار اقتصاداتها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعاون التقليدي إلى التكامل الحقيقي، عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج المشترك، ونقل المعرفة، وتوطين التكنولوجيا، وبناء سلاسل قيمة إقليمية، والتوسع في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأزرق، والزراعة الذكية، والبنية التحتية الرقمية، بما يجعل منطقة المتوسط أحد أهم مراكز النمو والابتكار في الاقتصاد العالمي.

وفي الشق السياسي، أكد أبو العينين أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون سلام، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستظل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وأن غياب الحل العادل يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مجددًا الدعوة إلى تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والبدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة، مع رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته.

كما جدد دعمه لوحدة ليبيا وسيادتها، ووقف إطلاق النار في السودان، واحترام سيادة سوريا ولبنان، والحفاظ على وحدة الصومال، مؤكدًا أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تقبل المساومة، مع رفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل.

واختتم أبو العينين كلمته بالتأكيد على أن الحضارات لا تزدهر إلا بالحوار والتعاون والانفتاح، وأن مستقبل منطقة المتوسط مسؤولية مشتركة بين جميع شعوبها، داعيًا إلى مواصلة العمل المشترك من أجل بناء منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا، وتحويل البحر المتوسط إلى جسر للتعاون والتنمية، وليس حدودًا تفصل بين الشعوب.

أبو العينين النائب محمد أبو العينين مصر رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

ترشيحاتنا

رش الناموس

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمختلف مراكز ومدن الشرقية

أسباب إرتفاع نسبة إصابة الشباب بسرطان المعدة

سر ارتفاع الإصابة بسرطان المعدة بين الشباب.. أعراض مبكرة وعوامل خطر

البارميزان يحتوي على بروتين أكثر من البيض والزبادي

تتفوق على البيض والزبادي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة البارميزان؟

بالصور

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

يفقدها الجسم في موجة الحر.. أطعمة تعوض 7 أملاح مهمة للجسم

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد