ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

654 جنيها لـ عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-12-2019 في مصر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 07:02 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
عبد العزيز جمال

أسعار الذهب اليوم الاثنين 2-12-2019 في مصر، سجلت انخفاضا طفيفا ، حيث سجلت انخفاضا 3 جنيهات للجرام خلال أسبوع ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 654 جنيها بعد أن كان 657 الاثنين الماضي ، ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

اسعار الذهب عيار 21

سجلت اسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 654 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 747 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 654 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 561 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 436 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر اوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 23,245 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5,232 جنيه

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 747,429 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن اسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة اسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رخص 15 جنيه في أسبوع .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في مصر

اسعار الذهب فى مصر اليوم 12-11-2019

654 جنيها لـ عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-11-2019 في مصر

عيار 21 يسجل 664 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2019

657 جنيها لـ عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-11-2019 في مصر

عيار 21 يسجل 654 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

بعد إلغاء منعها من السفر .. موعد عودة لينا أحمد الفيشاوى إلى مصر | فيديو

كل مرة باشوفك فيها .. تامر حسني يشعل حفل اعتزال ياسر القحطاني

تجنبها.. 6 أسباب غير متوقعة لخشونة الركبة

محمود كهربا يرد على أنباء توقيعه للأهلي |شاهد

أخبار الحوادث | حركة تنقلات محدودة بالداخلية.. الحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية 27 يناير

4 مراهقين يدخلون السجن بسبب خروف

AdvertisementS

محمود كهربا يرد على أنباء توقيعه للأهلي |شاهد

بعد فسخ تعاقده .. رسالة حمدي النقاز لجماهير الزمالك وزملائه

نشرة الفن.. أول تعليق من جوهرة على الفيديو الإباحى.. وعمر فاروق الفيشاوى يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة والده

اقض على الكوليسترول وضغط الدم بنوع خارق من البذور

صدمة للجماهير.. مرتضى منصور يلغي إطلاق قناة الزمالك لهذا السبب

بسمة وهبة: أنا بقالي كتير ساكتة بس قررت أتكلم| فيديو

النقاز يفسخ عقده مع الزمالك.. ثلاثية مازيمبي تشعل أزمة طارق حامد وساسي

حمدي النقاز يرهن استمراره مع الزمالك بشرط .. اعرف التفاصيل

مشهد مرعب وصادم.. ركاب لعبة ملاهي يتطايرون فى الهواء ويسقطون على الأرض بعنف.. شاهد

كيفية حفظ القرآن الكريم بسهولة.. تعرف على 8 أمور تعينك على الفهم السريع

انقطع عن التدريب .. النقاز يودع زملاءه بالزمالك عبر السوشيال ميديا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم خالد الغندور.. ويقول للاعبين: مالكوش فلوس عندي.. حقيقة إعادة مباراة الأهلي والنجم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية .. قصر الزيان معبد من العصر البطلمي يحكي تاريخ الأجداد

شيك وغير مكلف.. 20 صورة لتزيين منزلك بـ الأرفف الخشبية

عادة نفعلها عند صنع الكيكة تسبب التسمم المعوي