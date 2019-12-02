Frozen II يتصدر الـ بوكس أوفيس بـ 85 مليون دولار.. فيديو





تجسد كريستين بيل دور انا اميرة ارنديل وشقيقة إلسا الصغرى.

تصدر فيلم Frozen II لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس أوفيس بإيرادات بلغت 85 مليونا و250 ألف دولار، في الأسبوع الثاني من طرحه.في الجزء الثاني من Frozen يعود المخرجان كريس باك وجينيفر لي مع فريق الأداء الصوتي، الذي يضمّ كريستن بيل وإيدينا مينزيل وجوناثان غروف وجوش جاد، لكشف سر تمتّع "إلسا" بقدرات سحرية منذ ولادتها.وفي صحبة "آنا" و"كريستوف" و"أولاف" و"سفن"، تنطلق أحداث الفيلم في رحلة خطيرة، تجبر "إلسا" على تأمل قدراتها.وادينا منزل بدور إلسا ملكة الثلج، أما جوناثان غروف بدور كريستوف بائع ثلج يملك رنة يدعى سفن.ويجسد جوش غاد دور اولاف رجل ثلج مرح يحلم بالعيش في الصيف.