ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي حصة الغنيمي يستغيثون: مبنى الوحدة الاجتماعية آيل للسقوط.. صور

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
الوحدة الاجتماعية
الوحدة الاجتماعية بقرية حصة الغنيمي
Advertisements
حمادة خطاب
أرسل القارئ سامح عكر، شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، يشكو فيها من سوء حالة مبنى الوحدة الاجتماعية، التابع لوزارة التصامن الاجتماعي، بقرية حصة الغنيمي، التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.

وقال "سامح" في شكواه لـ"صدى البلد"، إن مبنى الوحدة الاجتماعية الخاص بالقرية أشرف  على السقوط في أي وقت، نظرًا لقدم المبني وتهالكه مما جعله آيل للسقوط في أي وقت، رغم وجود الموظفين به وسير العمل يوميًا.

وأضاف أن المبني خصصته وزارة التضامن الإجتماعي منذ زمن لصرف المعاشات لكبار السن، ومستحقي معاش التضامن، وكان يضم حضانة لخدمة أطفال القرية، كما كان يضم ورشة لتعليم وخدمة شباب القرية، موضحًا أن كل هذة الخدمات توقفت تمامًا بعد تهالك المبنى، وأصبح مخصص فقط لصرف المعاشات للمستحقين.

وتابع أن أهالي القرية وكبار السن لا يستطيعون الآن دخول المبنى، نظرًا لتهالك السلم الخاص بصعودهم للمبني ويعانون يوميًا من الوقوف أمام شباك المبنى لتخليص أوراقهم، فضلًا عن خوف الأهالي من الوقوف بجوار المبني بسبب حالته شديدة السوء.

وطالب المسئولين بسرعة التدخل وهدم المبني وإعادة إنشاءه، تجنبا لحدوث كارثة متوقعه في أي وقت.

وظهر المبني طبقًا للصور التي أرسلها القارئ متهالكا تمامًا وعلى وشك السقوط، كما ظهر سلم ومنافذ وأبواب المبني متهالكة بشكل كبير.

ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
أهالي حصة الغنيمي يستغيثون: مبنى الوحدة الاجتماعية آيل للسقوط.. صور
أهالي حصة الغنيمي يستغيثون: مبنى الوحدة الاجتماعية آيل للسقوط.. صور
أهالي حصة الغنيمي يستغيثون: مبنى الوحدة الاجتماعية آيل للسقوط.. صور
أهالي حصة الغنيمي يستغيثون: مبنى الوحدة الاجتماعية آيل للسقوط.. صور
أهالي حصة الغنيمي يستغيثون: مبنى الوحدة الاجتماعية آيل للسقوط.. صور
أهالي حصة الغنيمي يستغيثون: مبنى الوحدة الاجتماعية آيل للسقوط.. صور
أهالي حصة الغنيمي يستغيثون: مبنى الوحدة الاجتماعية آيل للسقوط.. صور
أهالي حصة الغنيمي يستغيثون: مبنى الوحدة الاجتماعية آيل للسقوط.. صور
أهالي حصة الغنيمي يستغيثون: مبنى الوحدة الاجتماعية آيل للسقوط.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى كعابيش يشتكون من تراكم القمامة

أهالى شبرا مصر يستغيثون من انتشار القمامة

في تقرير استعرضه رئيس الوزراء.. منظومة الشكاوى تتعامل مع 62568 شكوى وطلبا واستغاثة في أكتوبر.. التموين والتضامن والإسكان أعلى الوزارات استقبالا للشكاوى والطلبات والالتماس من المواطنين

أهالي عزبة النخيل بالقاهرة يشكون من تراكم القمامة بالشوارع

أهالي كفر طهرمس يستغيثون من انتشار القمامة

أهالى حدائق الأهرام يطالبون بسرعة رصف الطرق: مش عارفين نمشي

ترشيحاتنا

تعرف على أقرب المرشحين لقيادة الإسماعيلي بعد اقتراب إقالة ميودراج يسيتش

الإسماعيلي في مأزق كبير بسبب بديل ميودراج يسيتش

اقض على الكوليسترول وضغط الدم بنوع خارق من البذور

برنسيسة.. رضوى الشربيني بمكياج جديد يغير ملامحها

بعد رحيله عن الزمالك.. حمدي النقاز يبرز لقطة حسين الشحات بمباراة القمة

انقطع عن التدريب .. النقاز يودع زملاءه بالزمالك عبر السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب المخدرات.. امرأة خمسينية تخسر 250 ألف جنيه إسترليني في 14 شهرا

احذر من المرض.. أعراض وأسباب الإصابة بإنفلونزا الطيور

بعد ظهورها بملامح صادمة .. شاهد 10 صور تكشف جمال رغدة