أهالي حصة الغنيمي يستغيثون: مبنى الوحدة الاجتماعية آيل للسقوط.. صور

أرسل القارئ سامح عكر، شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، يشكو فيها من سوء حالة مبنى الوحدة الاجتماعية، التابع لوزارة التصامن الاجتماعي، بقرية حصة الغنيمي، التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.



وقال "سامح" في شكواه لـ"صدى البلد"، إن مبنى الوحدة الاجتماعية الخاص بالقرية أشرف على السقوط في أي وقت، نظرًا لقدم المبني وتهالكه مما جعله آيل للسقوط في أي وقت، رغم وجود الموظفين به وسير العمل يوميًا.



وأضاف أن المبني خصصته وزارة التضامن الإجتماعي منذ زمن لصرف المعاشات لكبار السن، ومستحقي معاش التضامن، وكان يضم حضانة لخدمة أطفال القرية، كما كان يضم ورشة لتعليم وخدمة شباب القرية، موضحًا أن كل هذة الخدمات توقفت تمامًا بعد تهالك المبنى، وأصبح مخصص فقط لصرف المعاشات للمستحقين.



وتابع أن أهالي القرية وكبار السن لا يستطيعون الآن دخول المبنى، نظرًا لتهالك السلم الخاص بصعودهم للمبني ويعانون يوميًا من الوقوف أمام شباك المبنى لتخليص أوراقهم، فضلًا عن خوف الأهالي من الوقوف بجوار المبني بسبب حالته شديدة السوء.



وطالب المسئولين بسرعة التدخل وهدم المبني وإعادة إنشاءه، تجنبا لحدوث كارثة متوقعه في أي وقت.



وظهر المبني طبقًا للصور التي أرسلها القارئ متهالكا تمامًا وعلى وشك السقوط، كما ظهر سلم ومنافذ وأبواب المبني متهالكة بشكل كبير.



ويُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.