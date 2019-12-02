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مرأة

بفستان مخملى .. هند صبرى تتألق فى أحدث ظهور لها بصحبة إلهام شاهين

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:10 م
هند صبرى و إلهام
هند صبرى و إلهام شاهين
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة برفقة الفنانة التونسية هند صبرى خلال تواجدهما فى مهرجان مراكش.

ظهرت هند صبرى فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث أرتدت فستانت مخمليا طويلا و ذا أكمام طويلة باللون النبيتى، وقد أتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة و البساطة، وتميز بحزام أسود حول منطقة الخصر.

ولم تتكلف الفنانة التونسية هند صبرى فى أرتداء قطع الإكسسوارات وأعتمدت على البساطة، فيما أختارت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

وأعتمدت هند صبرى على خصلات شعرها الإنسيابى المنسدل على كتفيها.
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بفستان مخملى .. هند صبرى تتألق فى أحدث ظهور لها بصحبة إلهام شاهين

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