بفستان مخملى .. هند صبرى تتألق فى أحدث ظهور لها بصحبة إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة برفقة الفنانة التونسية هند صبرى خلال تواجدهما فى مهرجان مراكش.



ظهرت هند صبرى فى الصورة بإطلالة أنيقة، حيث أرتدت فستانت مخمليا طويلا و ذا أكمام طويلة باللون النبيتى، وقد أتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة و البساطة، وتميز بحزام أسود حول منطقة الخصر.



ولم تتكلف الفنانة التونسية هند صبرى فى أرتداء قطع الإكسسوارات وأعتمدت على البساطة، فيما أختارت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.



وأعتمدت هند صبرى على خصلات شعرها الإنسيابى المنسدل على كتفيها.