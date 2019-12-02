كاميرات المراقبة تكشف تعرض محاسب للسرقة على يد سيدتين بشارع الأزهر

كشفت كاميرات المراقبة واقعة سرقة سيدة ونجلتها لمحاسب أثناء سيره بشارع الأزهر بحى الجمالية ، تم ضبطهما وتولت النيابة التحقيق.



تبلغ لقسم شرطة الجمالية من محاسب قرر بقيام سيدتين " أدلى بأوصافهما التقريبية " بمغافلته وسرقة مبلغ مالي ٣ الاف جنيه حال تواجده بشارع الأزهر ـ دائرة القسم ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها سيدة ونجلتها ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما.



واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب " الاحتكاك والمغافلة " ، و أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات متعلقات المواطنين بذات الإسلوب ، وأعترفا بارتكابهما عدد 3 حوادث سرقة.



تم بارشادهما ضبط مبلغ مالي 650 جنيها من متحصلات وقائع السرقة ، وأقرا بتصرفهما بالبيع في حقيبة الملابس المستولى عليها لأحد الأشخاص بمنطقة سكنهما " لا يمكنهما الإرشاد عنه " وإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولي عليها علي متطلباتهما الشخصية .