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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف تعرض محاسب للسرقة على يد سيدتين بشارع الأزهر

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:15 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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محمد صبري
كشفت كاميرات المراقبة واقعة سرقة سيدة ونجلتها لمحاسب أثناء سيره بشارع الأزهر بحى الجمالية ، تم ضبطهما وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الجمالية من محاسب قرر بقيام سيدتين " أدلى بأوصافهما التقريبية " بمغافلته وسرقة مبلغ مالي ٣ الاف جنيه حال تواجده بشارع الأزهر ـ دائرة القسم ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها سيدة ونجلتها ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب " الاحتكاك والمغافلة " ، و أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات متعلقات المواطنين بذات الإسلوب ، وأعترفا بارتكابهما عدد 3 حوادث سرقة.

تم بارشادهما ضبط مبلغ مالي 650 جنيها من متحصلات وقائع السرقة ، وأقرا بتصرفهما بالبيع في حقيبة الملابس المستولى عليها لأحد الأشخاص بمنطقة سكنهما " لا يمكنهما الإرشاد عنه " وإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولي عليها علي متطلباتهما الشخصية .
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