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مرأة

العسل والثوم والخبز.. احذري وضع 5 أطعمة في الثلاجة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:39 م
صدى البلد
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رشا عوني
عادة ما تحتفظ النساء بكل الأطعمة والخضروات في الثلاجة، ظنًا منها انها تحافظ عليها لأطول وقت ممكن، لكن بعض الأطعمة تفسد سريعًا وتكون غير صالحة للتناول إذا تم تخزينها في الثلاجة، بل تحتاج للاحتفاظ في مكان بارد فقط .

إليك أبرز الأطعمة التي يجب عدم وضعها بالثلاجة، بحسب موقع hhdresearch :

1- البطاطس :
من الأفضل تخزين البطاطس في مكان مظلم وبارد ، لكن الثلاجة شديدة البرودة وبالتالي تعمل على تحطيم النشا في البطاطس ، مما تسبب في فسادها لتصبح غير صالحة للأكل.

2- البصل
يفسد البصل بسرعة أكبر عند الاحتفاظ به في الثلاجة، فيصبح متعفن، فمن الأفضل الاحتفاظ به في درجة حرارة المطبخ الطبيعية، المهم أن يكون بعيد عن ضوء الشمس المباشر. 

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3- الثوم
يفقد الثوم طعمه اللاذع عند تخزينه في الثلاجة، بل من الأفضل الاحتفاظ به في وعاء بارد وجاف مع بعض التهوية.

4- العسل الأبيض
 يتبلور العسل عند حفظه في الثلاجة و يصبح محببًا وصلبًا ، لذلك يكاد يكون من المستحيل استخدامه ، فالأفضل الاحتفاظ به في الطبخ بعيدًا عن الثلاجة حتى لا يتماسك.

5- الخبز
الخبز قابل للتلف سريعًا بشكل عام ؛ وقد اعتادالكثير على الاحتفاظ بالخبز في الفريزر وإعادة تسخينه، أو تركه على أحد أرففالثلاجة لكنه يتعفن بشكل سريع .
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