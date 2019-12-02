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رياضة

قطر تتقدم على الإمارات 2 /1 في خليج 24.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:30 م
صدى البلد
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نور عادل
حسم منتخب قطر الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه الإمارات بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة التي تجمعهم بالوقت الحالي باستاد خليفة الدولي في اطار الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الخليج العربي.

وافتتح التسجيل منتخب قطر عن طريق أكرم حسن عفيف بالدقيقة 20، بينما أضاف الهدف الثاني اللاعب ذاته بالدقيقة 28.

وسجل هدف الامارات الوحيد اللاعب علي احمد مبخوت من ركلة جزاء بالدقيقة 33.

وخسر كل من منتخب قطر والإمارات على يد منتخب العراق، وحقق المنتخبان الفوز على اليمن، حيث حقق الأبيض الإماراتي الفوز بثلاثية ولكن المنتخب القطري حقق الفوز بسداسية ليتفوق على منتخب الإمارات بفارق الأهداف.

آخر مباراة بين الفريقين في كاس الخليج أقيمت في خليجي 21 بالبحرين وفاز المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-1 تقدم لمنتخب قطر خلفان إبراهيم خلفان، قبل أن ترد الإمارات بثلاثية علي مبخوت وعمر عبد الرحمن ومحمد أحمد.
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