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برلمان

هشام الحصري يطالب بمد "جنوب السودان" بالخبرات المصرية في الزراعة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:26 م
وفد برلمانى بجنوب
وفد برلمانى بجنوب السودان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن إعلان وزير الزراعة بدولة جنوب السودان خلال لقائه بوفد برلماني مصري برئاسة الدكتور على عبد العال، عن حاجة بلاده للخبرات المصرية في مجال الزراعة، فرصة جيدة لابد من استغلالها جيدا لفتح استثمارات زراعية بافريقيا بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وأضاف الحصرى في تصريح له على هامش زيارة وفد برلمانى لجنوب السودان أن وزير الزراعة هناك استعرض خلال لقائه مع الوفد المصرى اليوم، الاستثمارية في مجال الزراعة وما تتمتع به التربة في جنوب السودان من خصوبة عالية ووفرة في الأراضي والمياه، وهو الأمر الذى يمكن استغلاله جيدا من جانب المستثمرين المصريين والخبرات المصرية في الزراعة، بحيث يتم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وغيرها من الزراعات التي تحتاجها مصر، بما يحقق فائدة لمصر ودولة جنوب السودان.

أوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في قطاع الزراعة، والتقنيات الحديثة من خلال مراكز البحوث، والتي يمكن من خلالها عقد اتفاقيات تعاون جيد بين مصر ودول افريقيا، تشمل التدريب والإنتاج المشترك بما يؤدى الى توطيد العلاقات بشكل أكبر بين دول القارة الافريقية.

يذكر أن وفدا برلمانيا، برئاسة الدكتور على عبدالعال، ويضم النواب هشام الحصرى، وطارق رضوان، وعاطف ناصر، وحسين فايز، بالإضافة الى المستشار محمود فوزى أمين عام البرلمان، التقى خلال مستهل زيارته الرسمية لجنوب السودان، اليوم، وزير الزراعة والأمن الغذائي بجنوب السودان أونيوتي أديجو.

وخلال اللقاء، اكد الدكتور على عبدالعال حرص مصر على استقرار دولة جنوب السودان واستتباب الأمن والأمان فيها، وكذلك حرصها على تفعيل التعاون المصري – الجنوب سوداني في مجال الزراعة والأمن الغذائي في ضوء ما تمتلكه جنوب السودان من مساحات شاسعة للأراضي الخصبة وغير المُستغلة.

ومن جانبه استعرض الوزير الجنوب سوداني التحديات التى تواجه الزراعة في جنوب السودان وأهمها الحاجة إلى بناء القدرات والتدريب المستمر على مواجهة الآفات الزراعية والتى يحتاج الجنوبيون إلى الاستفادة منها، مضيفًا بأن مصر لطالما قدمت يد العون وساعدت جنوب السودان ومؤكدًا على احتياج جنوب السودان للخبرات المصرية في هذا المجال.
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