ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أنثى فيل شجاعة تنقذ صغيرها من قبضة اللبؤات.. شاهد المواجهة الشرسة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:53 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
كشفت لقطات مصورة مذهلة أنثى فيل شجاعة تواجه أسدين لإنقاذ ابنها الصغير من أنياب انثتي الأسد فى إحدى غابات
زيمبابوي.

وقال المصور كيفن دولي الذي التقط المشاهد في متنزه مانا بولز الوطني الشهر الماضي، إن اللبؤات كانت تصطاد خنزيرا بريا عندما ظهر الفيل الرضيع وهو يتجول مع قطيع الفيلة.

وأوضح دولي إن الفيل الرضيع بدأ في مطاردة الخنزير، غير مدرك للحيوانات المفترسة التي كانت تتربص بالجوار ، قبل أن تهاجمه إناث الاسود وتسقطه أرضا في محاولة لافتراسه.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، أفاد المصور ان انثتي الأسد كانتا في غاية الجوع حين واجهتا الفيل الصغير. 

ووصف المصور أن اثنتي الأسد أسقطتا الفيل بسهولة ، وقفزت كلتاهما إلى ظهر الفيل وثبتتاه على الأرض ، وبعد ذلك استخدمتا كل ثقلهما وبدأتا في شل حركة الفيل الرضيع.

وأثناء محاولة إناث الأسد التهام الفيل الصغير صرخ للاستنجاد بالقطيع، ليأتي له في غضون دقيقتين فيل مراهق حاول إنقاذه إلا أنه لم يتمكن من هذا الأمر، وجاءت بعد ذلك أم الفيل الرضيع لتنقذه، حيث هاجمت انثتي الأسد بقوة وشراسة وجعلتهما تفران هاربتين خوفا من بطشها وتمكنت الأم من إنقاذ طفلها الصغير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد القط البطل.. أنقذ طفلا بمفرده في المنزل من موت محقق

فيه ناس بتتمناه.. تفاصيل ترك أب وأم طفلهما الرضيع ملفوفا داخل كرتونة بـ طنطا

شاهد.. كيف انتصر حمار وحشي على أنثى أسد حاولت افتراسه

زيمبابوي تدافع عن تصدير الأفيال

ترشيحاتنا

الداخلية: ضبط 8 مليارات جنيه «تهرب ضريبي» و32 ألف قضية تموين في شهر ..فيديو

الكاف يحسم الجدل حول إعادة مباراة الأهلي والنجم الساحلي .. القصة الكاملة

شاهد | ماذا وجد بيئيون داخل أمعاء حوت نافق؟.. لن تصدق ما عثروا عليه

رضوى الشربيني تنشر صور طفولتها

استبعاد 5 لاعبين .. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بنى سويف فى الكأس

بالأسماء .. إصابة 12 شخصا بينهم 9 عمال في حادثي تصادم بـ بني سويف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. الطماطم الخضراء علاج لمرض شائع

غير الجزر.. أفضل 5 أطعمة لصحة العيون

أبرزها الفلفل الحار .. 10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب