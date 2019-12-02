أنثى فيل شجاعة تنقذ صغيرها من قبضة اللبؤات.. شاهد المواجهة الشرسة

كشفت لقطات مصورة مذهلة أنثى فيل شجاعة تواجه أسدين لإنقاذ ابنها الصغير من أنياب انثتي الأسد فى إحدى غابات

زيمبابوي.



وقال المصور كيفن دولي الذي التقط المشاهد في متنزه مانا بولز الوطني الشهر الماضي، إن اللبؤات كانت تصطاد خنزيرا بريا عندما ظهر الفيل الرضيع وهو يتجول مع قطيع الفيلة.



وأوضح دولي إن الفيل الرضيع بدأ في مطاردة الخنزير، غير مدرك للحيوانات المفترسة التي كانت تتربص بالجوار ، قبل أن تهاجمه إناث الاسود وتسقطه أرضا في محاولة لافتراسه.



وحسب صحيفة "ديلي ميل"، أفاد المصور ان انثتي الأسد كانتا في غاية الجوع حين واجهتا الفيل الصغير.



ووصف المصور أن اثنتي الأسد أسقطتا الفيل بسهولة ، وقفزت كلتاهما إلى ظهر الفيل وثبتتاه على الأرض ، وبعد ذلك استخدمتا كل ثقلهما وبدأتا في شل حركة الفيل الرضيع.



وأثناء محاولة إناث الأسد التهام الفيل الصغير صرخ للاستنجاد بالقطيع، ليأتي له في غضون دقيقتين فيل مراهق حاول إنقاذه إلا أنه لم يتمكن من هذا الأمر، وجاءت بعد ذلك أم الفيل الرضيع لتنقذه، حيث هاجمت انثتي الأسد بقوة وشراسة وجعلتهما تفران هاربتين خوفا من بطشها وتمكنت الأم من إنقاذ طفلها الصغير.