نائب محافظ المنوفية يكشف عن تفاصيل عملية تدريب نواب المحافظين الجدد.. فيديو

أكد محمد موسى نائب محافظ المنوفية أن تدريب نواب المحافظين الجدد مقسم على أكثر من محور، مؤكدا أن عملية الاختيار للنواب سوف تكون في إطار الخبرات المتراكمة التى يمتلكونها إضافة إلى المؤهلات العلمية والصفات الشخصية.



وأضاف نائب محافظ المنوفية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن برنامج تدريب نواب المحافظين الجديد سيستغرق 40 يوما، وذلك بهدف إعداد جيل جديد من نواب المحافظين.



وتابع نائب محافظ المنوفية أن مصر تحتاج إلى قطاع حكومي رشيق للتعامل مع قضايا المواطنين المتشابهة في مختلف المحافظات.



وأشار نائب محافظ كنا نعاني من نقص الخبرات، والشخص عندما يتولى المسئولية يرى الأمور بشكل مختلف.



وقال نائب محافظ المنوفية إنه مطلوب من الشباب أن يجدوا حلولا من خارج الصندوق لحل مشكلات المجتمع.