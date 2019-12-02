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موجز الأنباء.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد ٩ سفراء.. جلسة تصوير جديدة لـ روبي.. محمد صلاح مطلوب فى البايرن وباريس سان جيرمان

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:34 م
كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

ومن أبرز الأخبار، ما يلي:
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد
تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أوراق اعتماد تسعة سفراء جدد، وهم:جوناثان كوهين - سفير الولايات المتحدة الأمريكية، نيلسون مانويل كوزمى – سفير جمهورية أنجولا، أنطونيو دى أجيار باتريوتا – سفير جمهورية البرازيل.

بعد تصدرها التريند.. جلسة تصوير لـ روبي من كواليس حفل خاص.. صور
نشرت الفنانة روبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور خاصة بـ جلسة تصوير من كواليس حفل الـAfter Party لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

غضب في الهند بعد اغتصاب طبيبة وقتلها
حالة من الغضب تسود الهند، بعد تعرض سيدة هندية لحادث بشع، حيث أقدمت عصابة على اغتصابها وحرقها حية حتى الموت.

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يرغبان في التعاقد مع محمد صلاح
أفادت تقارير صحفية اليوم الإثنين، بأن ناديي بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، يرغبان في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول.

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