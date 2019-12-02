بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يرغبان في التعاقد مع محمد صلاح

أفادت تقارير صحفية اليوم الإثنين، بأن ناديي بايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، يرغبان في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول.



وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن كلا من ناديي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، يرغبان في تقديم عروض لإدارة الريدز، للحصول على خدمات محمد صلاح في الميركاتو الصيفي المقبل ، وأن إدارة ليفربول لن ترضى بمبلغ أقل من 200 مليون يورو للتفريط في خدمات الفرعون المصري.



وكان صلاح قد انتقل لصفوف نادي ليفربول، في صيف عام 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي، مقابل ما يقرب من 40 مليون يورو، وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد غياب دام 14 عامًا.



يذكر أن محمد صلاح قد ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد في سوق الإنتقالات الصيفي الماضي، لكنه لم تكن هناك مفاوضات رسمية بين الطرفين.



جدير بالذكر أن عقد محمد صلاح مع النادي الإنجليزي، ينتهي بنهاية موسم 2022-2023.