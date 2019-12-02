أين حرية الرأي .. عاصفة غضب ضد أمير قطر بعد منع خليفة الرميحي من الظهور الإعلامي

سيطرت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي في قطر عقب منع الإعلامي خليفة الرميحي من الظهور على الشاشة، بعد أن كان مقربا من النظام القطري.



وأرجع مغردون قطريون سبب طرد أمير قطر تميم بن حمد للإعلامي خليفة الرميحي إلى انتقاده أكبر الباكر رئيس شركة الخطوط الجوية القطرية.



وقال أحد الطلاب القطريين في تغريدة على تويتر "خليفة الرميحي .. هذا ظلم للي يصير لخليفه وقفتوه عشانه تكلم عن طيران القطريه ورفعتوا عليه قضيه؟ طيب لو شعب كامل وقف وتكلم عن القطريه؟؟ شبتسوون لنا يالقطريه؟ وين حرية الراي؟".



وقالت مغردة أخرى "ايش فيه خليفة يا حلو تقاريره التلفزيونية مذيع محترم وذكي ولماح واذا انتقد شنو يعني مافيها شيء الواحد ينتقد يبي الأمور تكون في نصابها الصحيح من احسن المذيعين والله"،



وغردت فاطمة قائلة "ما هي جريمة خليفة الرميحي سوى أنه يحب وطنه و يتفانى في خدمة وطنه لماذا يعاقب هذا الوطني ..رجعوا خليفة الرميحي".



وغرد حساب لمواطن قطري يدعى الأنصاري قائلا "بعض القطريين الي ٢٤ ساعة طايحين طنازة وانتقاد ويتصيدون لكل صغيرة وكبيرة تصير ف الدول.. ماشفت ولا واحد منهم غرد ف هذا الهاشتاق بعض المشاهير الي يابلفيت قلبه ع الوطن والمواطن ماخذ وضعية الصامت .. فعلا وقت الشدايد يبين معدن الشخص".



وغرد آخر قائلا "خليفه الرميحي محبوب الكثير ين من أهل قطر وخاصةً كبار السن طالت غيبته عن الشاشة كثيرًا واعتقد حان موعد عودته فهو لا يستحق كل هذا الأيقاف بسبب تصريح انتقد فيه الخطوط القطريه وربما خانه التعبير ومنا للمسؤولين".



وتسائل "هل هو أخطأ أصلا حتى يعاقب.. بصراحه لا أفهم مايجري.. ماذا عن من دعى قرداحي الذي وصف قطر بأنها تتآمر على مصر وسوريا؟ ياترى ماهو شعور #خليفه_الرميحي بعد إيقافه في وطنه".



وقال الكاتب القطري محمد فهد القحطاني "انا مع حق خليفة الرميحي في التعبير ومع حق التقاضي للمتضرر من تعبيره والحكم الفصل في ذلك بيد السلطة القضائية المختصة والمستقلة وليس بيد جهة او شخص اخر".



من جانبه قال الكاتب الصحفي محمد الهاشمي الحامدي "إذا حكومة قطر التي تقدم نفسها راعية لحرية الإعلام والتعبير في العالم العربي تبعد الصحفي خليفة الرميحي عن التلفزيون لمجرد توجيهه نقدا للخطوط القطرية؟.. غريبة! .. معقولة يا ناس قطر؟".



وأكد قطريون أن الرميحي منع من الظهور على القنوات المحلية بعد انتقاده السياسات الخاطئة لأكبر الباكر رئيس الخطوط الجوية القطرية، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين ازدواجية النظام الحاكم الذي ينادي بحرية الإعلام ويكمم الأفواه المعارضة في الوقت ذاته.