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حوادث

حبس عصابة تتزعمها ربة منزل لسرقة الشقق بالمعادي

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
حبس عصابة تتزعمها
حبس عصابة تتزعمها ربة منزل لسرقة الشقق بالمعادي
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رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس عصابة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة 13 ألف جنيه ومجوهرات من داخل شقة مدرسة بالمعادي.

وكان تبلغ لقسم شرطة المعادي من مدرسة قررت باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى ١٣ ألف جنيه، مشغولات من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

بالانتقال وإجراء المعاينة تبين وجود أثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها ٤ أشخاص بينهم سيدة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم.

واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" تم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" صاحب محل للمصوغات الذهبية، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

كما قرروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقات من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب" ، واقتصار دور المتهمة على تصريف المسروقات، وأقروا بارتكابهم عدد 2 حادث سرقة من داخل مساكن بذات الأسلوب.
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