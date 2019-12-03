القيعي: الأهلي خسر من النجم الساحلي بفعل فاعل خارج ملعب المباراة

يرى عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي، أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي خلال مباراة النجم الساحلي يوم الجمعة الماضي في الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.



وقال القيعي عبر برنامج ملك وكتابة "خسرنا بنفس سيناريو مباراة الترجي ويد إينرامو، طرد مبكر، وظلم تحكيمي ونقص عددي أثر على الفكر التكتيكي للمدرب، وعالج ذلك بالاستحواذ على الكرة".



وأضاف "قبل المباراة نحن الأقوى ولكن لا نعلم من أين ستأتي الطعنة، كل اللاعبين خرجوا عن تركيزهم، هناك عمل يتم خارج الملعب والنية واضحة".



وأشار عدلي "منذ 3 سنوات تعرض الأهلي لظلم فادح، وتساءلنا لماذا أصحاب النفوذ المصري لا يتواجدون لجلب الحقوق مثل الأندية التونسية، لا أريد مجاملة بل سعي للحقوق".



ولفت "أصحاب النفوذ ساندوا الزمالك كثيرا في الفترة الأخيرة، فإذا وجد الأهلي هذه المساندة لربما فاز بأحد الألقاب التي سرقت منه (عيني عينك) في آخر موسمين".



واستطرد "ناشدنا هاني أبو ريدة أن الكرة المصرية تنتظر منه مساندة وتطوير بحكم مكانته الرياضية".



وألمح في ختام تصريحاته "يبدو أن هذه المرة سيكون لأبو ريدة دور في مساندة الحق، وواجبنا وحقه أن نشيد بموقفه".