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توك شو

عمرو أديب يفضح كذب مذيع الجزيرة ويحذر من الحرب النفسية| شاهد

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:24 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
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قسم التوك شو
علق الإعلامى عمرو أديب، على نشر الإعلامي أحمد منصور مقطع فيديو مقتطعا من تصريحات الرئيس السيسي، في أثناء زيارته لطلبة الكلية الحربية، في سبتمبر 2015، مدعيا أنه تعليق للرئيس على انتشار حالات الانتحار، قائلا: "اللي يكذب مرة بيكون كذاب العمر كله، القضية في الناس اللي بتصدق وخلاص".

ونوه عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، إلى أن من يشاهد مقطع الفيديو سيثار غضبه، ويعتقد أن هذا هو تعليق الرئيس على تكرار حالات الانتحار، مخاطبا أحمد منصور: "يا كذاب، يا نصاب.. الكذب ملهوش رجلين".

وأوضح عمرو أديب، "الإخوان بيستغلوا إنهم بيكذبوا على ناس كسلانة، مش هدور وراء اللي بينشروه"، موضحًا أن التصريحات الحقيقية للرئيس كانت "الحرب النفسية أخطر حاجة مفيش دولة بتتدمر بالشكل اللي بتشوفه إلا لو الدولة بتضرب نفسها.. الناس بتنتحر هنعملهم إيه".

وأكمل عمرو أديب،: أحمد منصور عميل، ولكنه مندهش ممن يصدقون ما ينشر دون التحقق منه، معلقا: "المعارضة الإسبايسي ممتعة.. الإعلام مش طرف واحد، ده مذيع وجمهور، لازم يكون في وعي".

وأشار عمرو أديب، إلى أن عناصر الإخوان كاذبون، ويتنفسون كذبا، مضيفا: "هما عايزين الناس تنفجر.. وتنزل الشارع "، منوهًا بأن 70% من المعلومات التي تتداولها قنوات الإخوان عن مصر أخر 15 يوم "غلط".

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