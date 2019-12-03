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رياضة

رسميا.. كارتيرون مديرا فنيا للزمالك خلفا لـ ميتشو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 12:37 ص
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.

ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.

ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة، اليوم الثلاثاء.

واجتمع رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق الأبيض، أمس الاثنين، من أجل حل أزمة مستحقاتهم المتأخرة.

ويشهد نادي الزمالك خلال الوقت الحالي أحداثا ساخنة، في أعقاب الهزيمة التي تلقاها الفريق من مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بثلاثية نظيفة.
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