ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد عبد الواحد: كارتيرون يجيد التعامل مع اللاعبين.. والإدارة في دجلة سبب نجاحه.. فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 01:51 ص
كارتيرون
كارتيرون
Advertisements
محمد رشاد
أكد محمد عبد الواحد، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن الزمالك لا يسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك خلفا لـ"ميتشو" يجيد التعامل مع اللاعبين بشكل عام.

وقال محمد عبد الواحد، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كارتيرون مدرب منظم في النواحي الدفاعية، ويجيد التعامل مع اللاعبين، ونجح مع وادي دجلة محققا المركز الخامس لأن الإدارة مختلفة".

وأضاف محمد عبد الواحد: "أتمنى أن يوفر الزمالك بيئة ومناخا مناسبين له، ولا يتدخلوا في عمله، وهو من يحدد مراكز التدعيم في الانتقالات".

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.

ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.

ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة، اليوم الثلاثاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن كارتيرون مدرب الزمالك المنتظر

تشكيل الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون

مرتضى منصور يبلغ لاعبي الزمالك بالمدرب الجديد.. تعرف عليه

رسميا.. كارتيرون مديرا فنيا للزمالك خلفا لـ ميتشو

الزمالك يواجه أول أغسطس بـ استاد الدفاع الجوي.. السبت

ترشيحاتنا

الكرة الذهبية.. محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم

هؤلاء ممنوعون من تناول الفاصوليا الخضراء

مدافع الزمالك معلقا على حبسهم فى النادي: أحلى حبسة دي ولا إيه

مرتضى منصور يأمر أمن النادي بغلق الأبواب ومنع خروج لاعبي الزمالك

أصغر منها بـ10 سنوات .. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

وفاة الفنان محمد خيري عن عمر 77 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب وفستان أسود.. شاهد إطلالة رنا سماحة في cairo fashion festival

3 نجمات تألقن بالأحمر في يومين.. من الأجمل؟

بالطبل والمزمار.. افتتاح أول معرض كتاب في قرية مصرية.. صور