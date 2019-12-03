محمد عبد الواحد: كارتيرون يجيد التعامل مع اللاعبين.. والإدارة في دجلة سبب نجاحه.. فيديو

أكد محمد عبد الواحد، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، أن الزمالك لا يسير بشكل جيد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك خلفا لـ"ميتشو" يجيد التعامل مع اللاعبين بشكل عام.





وقال محمد عبد الواحد، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كارتيرون مدرب منظم في النواحي الدفاعية، ويجيد التعامل مع اللاعبين، ونجح مع وادي دجلة محققا المركز الخامس لأن الإدارة مختلفة".





وأضاف محمد عبد الواحد: "أتمنى أن يوفر الزمالك بيئة ومناخا مناسبين له، ولا يتدخلوا في عمله، وهو من يحدد مراكز التدعيم في الانتقالات".





وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي.





ويعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.



