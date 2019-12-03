بصحبة تامر حسني| رامي جمال يعلن عن أول حفل له بعد إصابته بـ البهاق

أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه على إنستجرام، عن حفل غنائي له بصحبة الفنان تامر حسني، يوم 20 ديسمبر الجاري، ليكون الأول له، بعد إعلان إصابته بـ البهاق.



ونشر رامي جمال، صورة لـ"بوستر الحفل"، وعلق عليها: "هنستناكم في الحفله اللي انا نفسي مستنيها علشان دي اول حفله ليا في القاهرة من يوم ما غنيت، ومش بس كده، مع فنان وانسان انا بحبه جدا، وبحترمه جدا، صديقي الفنان المحترم تامر حسني".



وأعلن الفنان رامي جمال، قبل أيام، عن إصابته بمرض البهاق، الذي يؤثر على الشكل العام بسبب تغير لون الجلد وظهور بقع فاتحة وغامقة به.



فيما كشفت الفنانة ناريمان زوجة الفنان رامي جمال عن عودتها للغناء بعد أن قرّرت الاعتزال عقب زواجها وجاء هذا القرار بعد إعلان "رامي" إصابته بمرض البهاق.



ويستعد رامي جمال الآن لطرح أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة المقبلة، بعد آخر أعماله، وهو ألبوم "ليالينا" وتم طرحه عام 2018.