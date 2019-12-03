ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصحبة تامر حسني| رامي جمال يعلن عن أول حفل له بعد إصابته بـ البهاق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:06 ص
رامي جمال - تامر
رامي جمال - تامر حسني
Advertisements
سعيد فراج
أعلن الفنان رامي جمال، عبر حسابه على إنستجرام، عن حفل غنائي له بصحبة الفنان تامر حسني، يوم 20 ديسمبر الجاري، ليكون الأول له، بعد إعلان إصابته بـ البهاق.

ونشر رامي جمال، صورة لـ"بوستر الحفل"، وعلق عليها: "هنستناكم في الحفله اللي انا نفسي مستنيها علشان دي اول حفله ليا في القاهرة من يوم ما غنيت، ومش بس كده، مع فنان وانسان انا بحبه جدا، وبحترمه جدا، صديقي الفنان المحترم تامر حسني".

وأعلن الفنان رامي جمال، قبل أيام، عن إصابته بمرض البهاق، الذي يؤثر على الشكل العام بسبب تغير لون الجلد وظهور بقع فاتحة وغامقة به.

فيما كشفت الفنانة ناريمان زوجة الفنان رامي جمال عن عودتها للغناء بعد أن قرّرت الاعتزال عقب زواجها وجاء هذا القرار بعد إعلان "رامي" إصابته بمرض البهاق.

ويستعد رامي جمال الآن لطرح أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة المقبلة، بعد آخر أعماله، وهو ألبوم "ليالينا" وتم طرحه عام 2018.
بصحبة تامر حسني| رامي جمال يعلن عن أول حفل له بعد إصابته بـ البهاق
Advertisements

ترشيحاتنا

ماذا فعل الداعية عبد الله رشدي؟.. الأزهر يتبرأ منه.. والأوقاف تحقق معه

رسميا | اقالة ميتشو من تدريب الزمالك

مفاجأة.. الأهلي يصعد شكواه ضد حكم مباراة النجم الساحلي إلى فيفا

أضحكت جمهورها عليه.. إليسا توبخ وتحرج معجبًا بها.. تفاصيل

اهرب الزمالك مفلس.. أزمة الزمالك تشعل تويتر.. تفاصيل

بيشرب مخدرات ومابيصرفش.. حكاية زوج ولع في نفسه وشقة حماته بزجاجة بنزين بـ الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب وفستان أسود.. شاهد إطلالة رنا سماحة في cairo fashion festival

3 نجمات تألقن بالأحمر في يومين.. من الأجمل؟

بالطبل والمزمار.. افتتاح أول معرض كتاب في قرية مصرية.. صور