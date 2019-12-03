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فن

في ذكرى رحيل صلاح قابيل.. تعرف على عدد زيجاته

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
صلاح قابيل
صلاح قابيل
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سعيد فراج
تحل اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، ذكرى رحيل الفنان صلاح قابيل، الذي توفي في مثل هذا اليوم عام 1992 عن عمر يناهز 61 عامًا، إثر أزمة قلبية وأزمة سكر مفاجئة، على الرغم من ملازمته شائعة دفنه وهو على قيد الحياة.

ونرصد فيما يلي معلومات عن الفنان الراحل صلاح قابيل.

- ولد صلاح قابيل في السابع والعشرين من يونيو عام ١٩٣١، في قرية نوسا الغيط بمركز أجا محافظة الدقهلية.

- انتقلت عائلته للإقامة في القاهرة، ومنها حصل على شهادة الثانوية.

- درس بكلية الحقوق لفترة، ثم تركها والتحق بمعهد الفنون المسرحية.

- التحق بفرقة مسرح التليفزيون المصري وقدم معها مسرحيات "شيء في صدري" و"اللص والكلاب" و"ليلة عاصفة جدا".

- جاء أول ظهور له في السينما من خلال فيلم "زقاق المدق" ١٩٦٣.

- شارك في قرابة الـ 70 فيلما، أشهرها: بين القصرين عام 1964، نحن لا نزرع الشوك عام 1970، دائره الانتقام عام 1976، ليلة القبض على فاطمة عام 1984، غرام الأفاعي عام 1988، العقرب عام 1990.

- تزوج صلاح قابيل مرتين، الأولى من خارج الوسط الفني، والثانية من الفنانة وداد حمدي لعدة سنوات ثم انفصلا.

- توفي في الثاني من ديسمبر ١٩٩٢، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الواحد والستين عامًا.

- تسببت وفاة صلاح قابيل في تغيير سيناريو الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية" بحذف دور الحج علام السماحي.

- أّشيع أن صلاح قابيل دٌفن قبل وفاته، لكن أسرته نفت هذه الأقاويل.
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