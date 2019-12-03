ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: خفض قواتنا في أفغانستان لن يرتبط بصفقة مع طالبان

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:40 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن أي خفض قد يحدث في قوات الولايات المتحدة بأفغانستان لن يكون مرتبطا بالضرورة بصفقة مع حركة طالبان، في إشارة إلى احتمال حدوث تخفيض لمستوى القوات بغض النظر عن المسعى القائم لإقرار السلام.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية: "أنا على يقين من أن بالإمكان خفض أعدادنا في أفغانستان، وفي نفس الوقت ضمان ألا يصبح المكان ملاذا آمنا لإرهابيين يمكن أن يهاجموا الولايات المتحدة".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "ويتفق حلفاؤنا معنا أيضا في أن بإمكاننا إجراء تخفيضات".

وتوقفت مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، بقرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع سبتمبر الماضي، في وقت كان الطرفين قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على مسودة تفاهم جرى التوصل له خلال 9 جولات من المباحثات الشاقة استمرت لنحو سنة كاملة، وعزز الآمال بإنهاء 19 عامًا من الحرب في أفغانستان.
Advertisements

ترشيحاتنا

حادث شنيع.. سيارة تدهس أطفالا أمام مدرسة في لندن | شاهد

كيفية المواظبة على الصلاة.. حل سريع من دار الإفتاء.. فيديو

مرتضى منصور يبلغ لاعبي الزمالك بالمدرب الجديد.. تعرف عليه

بعد يومين من براءتها .. أول تعليق من رانيا يوسف بعد اتهامها بسب خالد يوسف

في ذكرى ميلاد مديحة يسري.. قصة اللحظات الأخيرة في حياتها

بيشرب مخدرات ومابيصرفش.. حكاية زوج ولع في نفسه وشقة حماته بزجاجة بنزين بـ الجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الريال السعودي وبعد الخصم.. سعر فستان سيرين عبد النور فى أحدث ظهور لها

بـ«الأسود الشبيكة».. منة فضالي تشعل إنستجرام

بـ إطلالة كلاسيكية أنيقة.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في أحدث ظهور