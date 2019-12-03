وزير الدفاع الأمريكي: خفض قواتنا في أفغانستان لن يرتبط بصفقة مع طالبان

قال مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن أي خفض قد يحدث في قوات الولايات المتحدة بأفغانستان لن يكون مرتبطا بالضرورة بصفقة مع حركة طالبان، في إشارة إلى احتمال حدوث تخفيض لمستوى القوات بغض النظر عن المسعى القائم لإقرار السلام.



وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية: "أنا على يقين من أن بالإمكان خفض أعدادنا في أفغانستان، وفي نفس الوقت ضمان ألا يصبح المكان ملاذا آمنا لإرهابيين يمكن أن يهاجموا الولايات المتحدة".



وتابع وزير الدفاع الأمريكي: "ويتفق حلفاؤنا معنا أيضا في أن بإمكاننا إجراء تخفيضات".



وتوقفت مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، بقرار مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع سبتمبر الماضي، في وقت كان الطرفين قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على مسودة تفاهم جرى التوصل له خلال 9 جولات من المباحثات الشاقة استمرت لنحو سنة كاملة، وعزز الآمال بإنهاء 19 عامًا من الحرب في أفغانستان.